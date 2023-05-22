捷敏-KY 22日舉行法說會，2022年稅後淨利9.30億元，每股稅後盈餘（EPS）7.21元，董事會決定配發5.5元現金股利，配息率約76％，以殖利率來看，超過7％。

《電機股》鈞興-KY配息3.6元 現金殖利率4.59％
《基金》00927開募 預計7月中旬除息
《半導體》捷敏Q2營收保守 H2端看庫存去化
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