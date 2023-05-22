功率半導體封測廠捷敏-KY（6525）董事長鄭祝良指出，今年第一季生產處逆風，營收較去年同期衰退，但因產品組合優化，毛利率仍維持相當的水準。現階段客戶進行庫存調整，下單緩慢，期待今年下半年市場可以回溫。