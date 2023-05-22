台北股匯市齊揚，台股22日小漲，大盤指數終場收16,180.89點，上漲5.97點，成交量2,470.46億元，三大法人買超73.59億元，外資及陸資買超71.31億元。

匯市方面，外資持續買超台股並匯入，新台幣維持偏升格局，早盤一度升抵30.595元，但午盤後升幅收斂，終場僅小升0.5分，新台幣短線站穩30.6元價位，後續就看台股動能是否延續，外資進出仍主導匯市走向。

根據央行統計，國際美元指數回檔0.23％，22日主要亞幣普遍走升，以韓元續升0.65％最強，其次為日圓反彈0.2％、新加坡幣升值0.12％、新台幣小升0.02％，而人民幣則貶值0.08％。

匯銀主管分析，外資早盤後偏向匯入，惟午盤後明顯力道減弱，加上進口商在新台幣偏升下，在新台幣升至30.6元下方時進場大買美元，將新台幣匯價打回30.6元上方，新台幣升幅也應聲收斂，後續外資是否持續回補台股，將是新台幣後續走向關鍵。

外匯交易員也說，美國聯準會（Fed）暗示6月不再升息，且芝商所FedWatch工具也顯示，投資人對於6月升息的預期也降至2成以下，短線美元指數回落，但市場仍存在不確定性，後續美股預料出現修正壓力，台股勢必也跟著承壓，屆時外資回補動能趨緩，非美貨幣很難一路走強，預料仍以區間震盪走勢為主，持續在30.5元至30.8元之間徘徊。