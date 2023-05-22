網路借貸媒合平台im.B涉嫌詐騙25億元，近日更有媒體爆料指出，im.B位在宜蘭的大本營，竟是民進黨立委陳歐珀競選後援會與服務處。輿論炸鍋三天，陳歐珀19日才說「如果我有參與詐騙行為，我退選沒有問題」，21日深夜突宣布退選捍衛清白。國民黨立委鄭麗文直呼綠營臉好腫，怎麼每次被抓包就捍衛清白=退出選舉，三天就斷尾求生？難道下面一大串粽子？林智堅至少都有提訴願再撤回，這次民進黨要怎麼證明清白？

「詐騙集團大本營？厲害了我的黨，才三天迴力鏢就回來了！」鄭麗文今(22日)在臉書發文質疑，陳歐珀不是說有參與詐騙行為才要退選嗎？現在退選了是因為參與了什麼詐騙行為呢？是因為有掛勾才退選嗎？錢收太多無法切割了嗎？還是前天的陳歐珀和今天的陳歐珀時空背景不同呢？im.B主嫌和民進黨的關係到底有多好？說好不認識，但是車子、房子都能要就拿去用？然後就勇敢用了？

鄭麗文直酸，民進黨怎麼每次被抓包就「捍衛清白=退出選舉」？到底是什麼邏輯呢？參選不能證明清白嗎？使用im.B詐騙集團大樓當後援會、服務處加一台車，只是交友不慎？去哪裡可以隨便交友不慎成這樣？陳歐珀要不要傳授一下秘訣？

鄭麗文還提到，民進黨洗地洗到林智堅都還沒救回來，但「小英男孩又稱抄人小智」好歹也撐了一個多月才退選，雖然雙學位還是撤銷了！這次學乖了？三天就斷尾求生？難道下面一大串？「快端午了，大家都很期待吃粽子耶～繼續選下去啊？打死不認錯慢慢淡出是沒用的喔！」她揶揄，小智至少都有提訴願再撤回，這次民進黨要怎麼證明清白？難怪執政7周年詐騙總是輕輕放下，大小姐被問到這題的話，讀稿機裡有鵝嗎？