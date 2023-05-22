雲林縣政府影視補助再傳捷報！《魍神之夜》繼入圍第59屆金馬獎最佳動畫短片後，本月13日再獲文化部2023年金穗獎最佳動畫片獎。雲林縣長張麗善表示，動畫片資深導演蔡旭晟與畢業生公司合作，以雲林古坑嘉南雲峰為背景，生動且深入地拍出10歲少女奇遇森林動物之旅，深獲評審好評，獲得最佳動畫片獎實至名歸。

蔡旭晟表示，感謝甘耀明老師與所有幫助《魍神之夜》完成的團隊。《魍神之夜》是大家很想說的故事，期待觀眾可以跟著劇中角色，一起參與這場大自然的生命教育，回到日常生活後，對人與動物關係有近一步的思考跟重視，期盼這個世界再更溫柔一點。

畢業生公司也感謝文化部、雲林縣政府、高雄市政府文化局、高雄市電影館對於《魍神之夜》的支持，讓蔡導腦海中民俗魔幻的光影世界得以實現在大眾面前。

雲林縣政府新聞處長卓宜姿提到，縣府自2020年起成立雲林縣影視委員會，並推動「雲林縣政府獎勵影視製作補助計畫」，每年補助影視團體拍攝雲林人文風景，透過導演及製作團隊視角，詮釋雲林各種樣態之美，讓大眾了解雲林雖是農業大縣，卻不侷限於農業，更有推廣影視文化的軟實力，期待更多影視團體來雲林找尋拍攝素材，讓雲林成為孕育優質影片的搖籃。

金穗獎由文化部影視及流行音樂產業局主辦、金馬執委會承辦，今年共有331部影片報名，62部入圍，競爭非常激烈。卓宜姿說，蔡導演對手繪動畫的堅持與細心，讓他在眾多參賽者中脫穎而出，縣府非常榮幸能參與，除金穗獎外，《魍神之夜》也入圍2023年台北電影節最佳動畫片。

《魍神之夜》改編自甘耀明小說《水鬼學校和失去媽媽的水獺》，透過10歲女孩徐春妹在魔幻森林與石虎等動物相遇，片中引人入勝的畫面節奏、精緻的動畫製作及詭異的配樂，不寒而慄的氛圍，令人看了直呼過癮。