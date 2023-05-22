2023法國網球公開賽會外賽22日展開，台灣有3位男單好手吳東霖、許郁修、曾俊欣，以及女單葛蘭喬安娜參加，期待連過三關晉級28日開始的會內賽。

今年法網開打前，西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）就宣布因傷放棄這個他生涯最成功的四大滿貫賽，給了其他男子選手更高的爭冠機會，會外賽22日開始，目前世界排名215名台灣好手曾俊欣22日晚間就會登場，面對世界第190名瑞士選手理查（Alexander Ritschard），兩人曾在2017年交手過，當時曾俊欣直落二飲恨。

唯一挑戰會外的女單選手葛蘭喬安娜，目前世界排名第271，也是22日就會出賽，首場迎戰世界第211名白俄羅斯夏瑪諾薇琪（Iryna Shymanovich），是兩人第一次交手。

另外，台灣有兩組女雙已經取得會內賽資格，長期住在法國巴黎的謝淑薇，和中國大陸王欣瑜合作這次法網，姊妹檔詹詠然／詹皓晴合拍，都希望可以帶回佳績。