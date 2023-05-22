金馬影后李小璐有著「小周迅」的別稱，星路備受看好，豈料在2017年爆出與老公賈乃亮的演藝圈好友PG One（本名王唯楚）互動密切疑有「婚外情」，起出兩人發聲澄清，直到爆出親密片後才承認，李小璐也因此和丈夫賈乃亮離婚，更使她演藝工作盡失，形同被封殺。然而近期卻傳出李小璐與賈乃亮復合的傳聞，引發網路熱議，而工作室也急忙發聲回應了。

女星李小璐外貌美艷，曾以電影《天浴》獲得金馬獎最佳女主角，也創下該獎項最年輕得獎人紀錄，後與大陸男星賈乃亮結婚，家庭生活備受網友稱羨，誰料她竟傳出與饒舌歌手PG One發生「婚外情」，而流失不少演藝工作，形同「被封殺」。此外，近期傳出她旗下的炎程（上海）信息科技有限公司，因無正當理由拒不履行執行和解協議被法院判定需強制執行，讓她在微博上不忍寫下：「欲加之罪，何患無辭。」等8字回應傳聞。

然而，李小璐的此則回應，卻因為出現「Y」、「J」、「H」等英文字母，被網友稱是「與賈合(與賈乃亮複合)」。另外，賈乃亮過往在直播中以抽獎形式選擇3位網友，尤為巧合的是3位幸運兒的名字連起來正好是「李小璐」，種種跡象讓網友瘋傳兩人將複合，在網路上引發討論。

對此傳聞，李小璐工作室也急忙在事後回應，指出她的博文：「欲加之罪，何患無辭。」與其他任何事件無關，特此說明，意圖止息在網路上越演越烈的討論聲浪。此外，李小璐也在個人社群上曬出一則與狗狗在花園中遊玩的廣告短片，看似將重回演藝圈，而網友則回應：「姐姐辛苦了」、「再接再厲。」