《玩命關頭X》台灣於5月17日上映，首週開片票房飆出亮眼成績，全台票房以1.3億新台幣榮登首週票房冠軍，破今年單日票房及首週開片票房紀錄；美國於5月19日上映，以首週票房6750萬美金登上冠軍，全球票房總計橫掃3.19億美金。這次，大反派傑森摩莫亞對尬唐老大的精彩演出，獲得觀眾一致好評，動作爆破大場面更是炸好炸滿，《玩命關頭》系列經典街頭尬車回歸，讓觀眾滿意度破表，好口碑持續熱燒，這部超級娛樂爽片一定要進戲院看大銀幕才過癮！

在片中，莉蒂（蜜雪兒羅卓奎茲 飾）擁有高超的打鬥技巧，更是一個能夠對抗任何人的勇猛戰士。她在《玩命關頭X》一片中有一場和賽芙（莎莉賽隆 飾）超精彩的打鬥戲份。「當我看到蜜雪兒和莎莉每天都固定接受密集的訓練，心中真是感到無比的驕傲。」馮迪索說：「她們都知道把那場拳拳到肉的打鬥戲份拍得完全到位有多重要，而且她們之間的正面對決在《玩命關頭8》就埋下了伏筆。這是全球影迷從2017年就開始期待的史詩級打鬥戲份，而且我敢掛保證這場世紀大對決絕對不會讓觀眾失望。她們真的超能打的，這場精采絕倫的打鬥戲份絕對是整個系列最令人難忘的其中一場戲份。」

蜜雪兒羅卓奎茲和莎莉賽隆在拍攝這場打鬥戲份的時候，手下也是絲毫不留情。「我們之間的打鬥戲份幾乎都是來真的，我們揮出的每一拳都差一點點就真的打到對方。」蜜雪兒羅卓奎茲說：「我們都有同樣的想法，那就是：『我們都能夠親自上陣做出這些高難度的打鬥動作，所以應該做到什麼地步？』我很喜歡把我們之間的打鬥動作推到最極致，而且莎莉也真的很能打，她超會打拐子，身手真的很俐落，而且動作流暢，所以我才會這麼喜歡她。她是那種會讓自己重重摔在地上或是用力把頭撞到牆上的敬業演員，我們真的是合作無間，因為我們都想要把這場打鬥戲份演得超逼真。」

「身為一個電影觀眾，我會等不及進戲院看這場超激烈和超精彩的打鬥戲份。」莎莉賽隆說：「拍攝那場打鬥戲份真是一次超現實的經驗，因為我一直在想：『我等不及要看到莉蒂爆打賽芙的樣子。』然後我突然又想說：『噢，不對，等等，她爆打的人是我耶！』我真的超期待看到那場戲份，因為莉蒂是一個很棒的角色，這些年來我都很喜歡在大銀幕上看到她，她才是真正的女性狠角色，而且蜜雪兒只要演出任何動作戲份都會演得完全到位，因為她很會運用她的身體、眼神和心態把每一場動作戲份都演得完全逼真。」