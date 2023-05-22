4月市場雜訊不少，避險情續推升國際美元指數走揚，即使回檔仍有撐，加上5月美國再升息1碼（0.25個百分點），外資熱錢回流下，新台幣4月雖累計貶值2.86角，但相較主要非美貨幣貶幅緩和，反應在BIS統計的新台幣REER不降反升。

BIS統計的REER，為估算一國貨幣對一籃子外國貨幣的匯率變動指數，指數上揚或下滑，除來自於本身的升貶，與所對應的一籃子貨幣漲跌，以及物價變動因素相關，REER上揚對出口占GDP（國內生產毛額）比重愈高的國家愈不利，例如台灣及韓國，當REER愈低、出口報價愈具競爭力。

根據匯銀主觀分析，國際美元指數4月下跌0.83％，雖然新台幣及韓元4月均貶值，但韓元REER下降幅度更大，主因韓元4月重貶2.75％，淪為最弱亞幣，反觀新台幣4月貶值0.94％、貶幅相對緩和，因而使台韓REER差距持續擴大。

BIS統計顯示，4月新台幣實質匯率指數略降至98.84，續高於主要貿易競爭對手韓國的韓元93.14，兩者差距已由3月的3.84再擴大至5.7、創近半年新高，代表台灣出口產業的報價競爭力持續輸給韓國。

事實上，新台幣REER過去長年都低於韓元REER，但近年新台幣吸金，疫情後一度成為最強亞幣，去年10月差距更一舉擴大到9.06，為2009年4月以來新高。匯銀主管認為，5月以來新台幣偏升，而韓元近期也大幅反彈，預估台韓出口價格競爭力可望拉近，不過，短期要出現「黃金交叉」頗有難度。