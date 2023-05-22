擁有5億房產的賴姓高中生，與家中熟識夏姓地政士助理辦同婚登後2小時就在夏男10樓住處墜樓身亡，家屬請法醫高大成幫忙，高大成今天表示，「他是義務幫忙，沒收任何一毛錢，懷疑賴生遭人下毒後，在尚有行為能力前，被人帶著他走樓梯避過監視器到低樓層後將人丟下，應該有共犯」。

家屬透過律師委請高大成前往賴男墜樓地點，再前往台中殯儀館相驗死者遺體。

高大成接受媒體聯訪時針對案件提出3件疑點，他表示，據稱死者是從10樓墜樓，但依照拋物線原理，不太可能在發現處的草叢發現遺體；另外，死者遺體外觀僅見右手肘骨折，且也未見顱內及腹腔出血跡象，一般墜樓案件傷勢不會這麼輕。

高大成指出，他到案發現場勘察時，發現死者陳屍草皮已經枯死，懷疑死者可能是遭下毒，墜樓後毒物嘔吐濺出，才會使草皮枯萎；他研判，死者可能先遭人下藥，接著才被帶往事發地點低樓層丟下樓，而且應該有共犯，提出相關疑點供檢方參考。