如果不看首度列標，一次檢視本批次的12宗，則有三筆商業區和九筆住宅區。其中商業區面積最大的是原雲林北港轉運站的1,564坪，去年列標曾流標，本次捲土重來；住央區面積最大的一筆則是宜蘭員山的4,282坪，是首度列標試水溫。

國產署將於5月底、6月初召開審定委員會，預計6月19日會公告招標，8月7日開標。國產署透露，往年地上權標案一年約會有四批，今年確定只有三批，主要是部分土地配合住宅政策，轉為興建社宅，例如台中干城重畫區便有幾筆提供內政部和住都中心。

本次除了已有廠商詢問北港轉運站，另兩個商業區，一個即為台中東區干城重畫區1,215坪的商業區土地；高雄仁武577坪商業區則是首度列標。

住宅區的部分，北區有台北松山區面積117坪，新北土城184坪，宜蘭員山4,000多坪。中區的住宅區則包括台中東區533坪、梧棲兩筆各1,775坪和1,004坪。南區則是高雄岡山1,077坪、台南新營954坪和嘉義市1,041坪。