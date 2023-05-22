全球通膨造成的服飾廠庫存仍在去化中，遠東集團旗下機能布廠宏遠（1460）總經理葉清來22日在公司新品發表會指出，靠低碳綠色產品、永續環保及時尚機能服，已爭取到品牌客戶追求產品零碳排、ESG的訂單，今年營運可逐季成長。

除此之外，葉清來指出，今年美國廠的軍服訂單也有顯著增加，美國製軍服布料每月出貨量可達50萬米，未來會持續放量。

繼台灣、上海、泰國三廠通過各項品牌/永續認證後，宏遠美國廠也通過Nike供應商VCA、PQA認證及GRS（Global Recycle Standard）認證，為宏遠增加全球市場低碳競爭力。

葉清來指出，全球通膨造成的服飾廠庫存仍在去化中，今年上半年營運可望微幅成長。下半年在高機能性紡織品、綠色紡織品、時尚機能紡織品等低碳綠色新品的加入下，營收獲利會有大幅度的成長。

宏遠今年第一季稅後純益已小賺550萬元，比去年同期的虧損，已轉虧為盈。

今年上半年，葉清來認為，服飾消費市場仍處於品牌廠去庫存階段，因此，公司要快速恢復成長確實不容易。不過，預期第二季應會與第一季持平。

面對現今全球品牌服飾廠對產品排碳、永續環保及ESG已是市場消費趨勢，歐洲紡織品更走智慧高機能材料、循環生質紡織品、數位化、安全的產品與負責任的供應鏈。葉清來指出，宏遠已因應紡織趨勢結合創新材料與核心技術研發多面向系列產品，並以消費者角度思考開發智慧機能布料，以及順應循環升級及降低產品碳足跡，尋找各種回收廢棄物再造原料，開發永續機能布料。

葉清來表示，宏遠積極新創的多元低碳、永續環保新產品，已被多家品牌客戶認可、下單，預期今年下半年就有成果出來。

手中訂單量增加，加上去年基期低，宏遠預估，公司今年的業績會是一季比一季好，第四季是今年出貨的高峰。