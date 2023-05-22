進一步觀察，上周受益人逆勢維持增加的有9檔，分別是00878國泰永續高股息、00713元大台灣高息低波、00632R元大台灣50反1、00690兆豐藍籌30、00919群益台灣精選高息、00664R國泰臺灣加權反1、00676R富邦臺灣加權反1、00686R群益臺灣加權反1、006201元大富櫃50。

整體來看，以高息與反1的ETF為主。特別值得一提的是，榜上的00919群益台灣精選高息ETF，今年來報酬率逾一成，即將在6月進行第一次配息，市場預期年化配息率10％的呼聲很高，這對存股族來說是非常難得的高息，投資人可以多留意。

群益投信表示，一樣是台股高息ETF但是績效卻大不同，相對市場上的高股息ETF，00919已作改良，會在5月宣告股息後才去買、而且12月選股時會考量到EPS成長率來調整，如果該股票真的營運狀況不好，一到換股月份就會出清，並不會一路抱下去。因此，今年臺灣精選高息指數股利率將可望再上一層樓。建議投資人可精選後市易受資金青睞的標的，如：「半導體」主題、「高股息」主題或者是同時兼具「半導體」以及「高股息」的ETF。搭配「逢低加碼」、「定期定額」兩大策略因應現階段的金融環境。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，台股市場的存股領息風氣漸盛，促成台灣投資人投資自主意識抬頭，國人超額儲蓄不再一窩蜂的投入保險商品，轉往能夠提供高配息的股票、債券、ETF等商品，此為今年台灣市場的投資顯學。目前對於台股長線仍可重返多頭看法不變，由於目前位處升息循環的尾端，投資人要求的收益水準已隨著調升的利率水漲船高。

因此，同時兼具營運成長以及股息收益，且去年評價已明顯修正的半導體族群可能最有機會吸引資金的目光，其次，每股現金股利總額、現金股息率可能創台股新高的航運股，亦可吸引資金的目光。