「我的天呀，怎麼會這樣？我在滙豐銀行的2百多萬餘元存款竟憑空消失，只剩下1607元」，楊小姐氣憤地説，「我強烈懷疑滙豐銀行侵占我的存款。」

楊小姐提訴說，她在110年9月間收到國稅局的通知載明「個人財產清單」，清楚列出她在「滙豐銀行東門分行」尚有存款2百多萬餘元，但當她前往提領時，滙豐銀行人員卻表示，因她的帳戶「已超過5年未有進出紀錄」已被列爲「靜止戶」無法提領。

「當時我也沒有很在意，心想我確實因爲搬家把存摺給遺失了，手頭上沒有銀行存摺；但我有政府單位國稅局給我的憑證呀」楊小姐説，她在83年5月因投資股票在京華證券開戶，當時的交割銀行爲中華商業銀行，到了97年間，滙豐合併中華商銀，她的帳戶也被轉入滙豐東門分行。但她因搬家，一來「中華商銀」舊存摺不見了；二來滙豐銀行也沒有任何通知要她去申請新存摺。

「因為我要動用這筆款項，銀行界友人就建議我，只要直接拿著稅務單位給的通知及明細表向金管會陳情，滙豐銀行應該就會讓我提領自己的存款了」，楊小姐表示，沒想到，當她向金管會陳情後不久，滙豐銀行確實來函通知，但卻改口辯稱，「他們向稅務單位提供的餘額明細2百多萬餘元是誤植，登記錯誤了，帳戶實際的餘額爲1607元。」

「這怎麼可能，2百多萬元變成1千多元，國稅局是政府機關豈會騙人」，楊小姐爲求真相，詢問了不少財稅專家及律師，他們均認為，滙豐銀行所謂的「誤植」之説，就程序而言，顯有因不讓客戶提領的推諉之嫌。

楊小姐説，一般人都知道，國稅局是屬國家機關，所有有關人民的財產明細均需由財政機關提供正確資料，以做為稅務單位向人民課稅的依據，這種作業豈能兒戲？何況，滙豐銀行提交給稅務單位的客戶明細，自經主管層層查核後，始爲申報，怎麽可能會出現如此離譜的錯誤？

楊小姐實在氣不過，又多次向立法院財委及財團法人金融消費評議中心提出陳情、申請評議，但評議中心竟採信滙豐銀行「誤植」的主張，認為滙豐銀行向新北市稅捐稽徵處申報楊小姐的帳戶餘額時，將「存額」欄位誤植爲「匯率」欄目，才會出現錯誤金額，而她的存額正確餘額爲1607元。

不過，評議中心回覆也認為，滙豐銀行就存戶個人資訊管理，確有未盡善良管理人注意義務之處，應給予存戶補償1千元之必要。

對於評議中心的評議結果，楊小姐深感不平與困惑；她認為，滙豐銀行既承認國稅局所列的「財產清單」是由他們提供的，上面明明白白記載爲2百多萬餘元，而國稅局這份明細「歷經10年」均未予更正，直到她向滙豐表示要提領並出示國稅局的清單時，滙豐才表示，該餘額記載有誤。

最離譜的是，滙豐銀行還是根據她提供的國稅局清單，才去函向稅務單位更正「10年來未變動的紀錄」。

楊小姐無法理解地説，那如果她沒有收到國稅局的通知，也一直未去銀行提領，那滙豐根本不會有所謂「誤植」的説法；反之，國稅局也會一直依她有2百多萬餘額的存款向她課稅的，這對她豈是公平？

楊小姐強調，她因遺失存摺，一直向滙豐銀行要求提供她帳戶的「交易明細」，客戶可以提出申請，這也是銀行對存戶應該做的事，但他們都置之不理，還以各種理由搪塞；最後，她向證交所申請取得完整的交易明細，經核對發現，交易明細的「存款餘額」與滙豐銀行所列的「存款餘額」不符，明顯有出入。

楊小姐和律師討論後均認為，滙豐銀行過去曾發生過銀行理專竊取、侵占客戶存款達上億元的不良紀錄，她們不排除，這次滙豐所謂的「誤植」一説，有推卸責任之嫌。

同時，楊小姐認為，其它存戶可能也有和她相同的遭遇，只是面對大銀行，一般老百姓大家都很無助；因此，她呼籲大家應該勇敢站出來，大家一起來訴諸法律，向滙豐銀行提告，以維護存戶自身的權益。

滙豐銀行回覆：「針對楊小姐的請求，財團法人金融消費評議中心已判定其主張於法無據。另相關資料本行亦均更正完成，並未造成客戶任何損失。」