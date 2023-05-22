吳念軒踏上第二屆喜樂時代學生影展的紅毯，展現演員魅力。（黎明技術學院新媒體中心提供）

吳念軒22日出席第二屆喜樂時代學生影展，參與演出學生作品《潘塔斯丁》，他在片中演出心理諮商師，但本身就經歷過創傷症候群，努力壓抑著內心的恐懼，但就在治療某位病人時，發現對方的案例跟自己的過往一樣，導致掩蓋不住的恐懼最終還是浮現。

詢問吳念軒是否也做過心理諮商？他說還真的有去做過，是之前出過一次車禍，導致他每次過馬路都會心驚膽顫，問他做心理諮商的費用是不是挺昂貴？他笑說還好，因為自己是去門診做諮商，情況也不算嚴重。

至於跟學生合作的感覺如何？吳念軒說其實大家年齡相仿，很容易就變熟識，笑說：「我不是讀電影相關科系，覺得能念這個科系真的很棒，大家都熱血沸騰，我本來想裝一下保持距離感，但是大家太熱血了，所以我們很快打成一片。」

吳念軒的另一部青春愛情片《一直一直都很喜歡你》，也將在影展期間放映，他在片中演出男大生，與周依然飾演的女同學上演浪漫初戀，電影在大陸上映，已收穫破億台幣的票房，是跟《潘塔斯丁》是兩種完全不同的類型，觀眾可以看見他不同的表演面向。