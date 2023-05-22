近日台大爆出經濟系學生會選舉政見涉嫌歧視，消息曝光後引發熱議。有一位女子發現，該台大生是建中畢業，而她身邊也有蠻多建中畢業生的行為舉止、言論、思想，常讓女性或第三性覺得冒犯，讓她覺得，「這間學校到底怎麼了？是不是校方應該要出來教一下學生怎麼尊重異性啊？」不過有內行人分析，其實跟學校沒太大關係，「事實是怪人真的非常多，無論男女」。

原PO在Dcard以「建中為什麼出了那麽多奇怪的學生？」為題發文表示，此次爆發涉嫌歧視的候選人是建中畢業，她身邊也有許多建中畢業生常冒犯女性或第三性，讓她覺得特別不舒服，「我想問一下，這間學校到底怎麼了？是不是校方應該要出來教一下學生怎麼尊重異性啊？」

原PO舉例，一是大學游泳課時，一位建中男當著眾人把褲子、內褲內部攤在踏墊上，「導致所有女生都一致遠離那個踏墊」；二是有國學老師到校演講時，另一位建中男看到老師身材豐滿、身穿旗袍，「私底下就很大聲說：『這個老師是旗袍灌香腸耶！』」；三是她踏入職場後，和建中男溝通合作事宜時，被嗆「你們女人懂什麼？」

對此，許多網友回應，「不是建中的，但其他縣市的男校也是滿智X的，大概高中3年同性耍智X慣了，完全忘記跟異性相處的分寸跟尊重。其實台灣各縣市第一志願這種把男女分開的制度，這種從日治時期傳下來的病態制度應該廢除的」、「建中生是怪了點，但你遇到的真的特別糟糕…但是希望你不要把這些人怪怪的原因歸咎在建中上，建中還是有正常人的」。

另外有內行人指出，其實這跟建中也沒有太大關係，「因為是名校才會特別拿出來講或被人知道，不然平常在大學&職場我們根本懶得記住別人讀什麼高中，事實是怪人真的非常多，無論男女，跟學校沒太大關係」、「不能認同欸…每間學校都有猴子啊」。