桃園市議員牛煦庭22日市政總質詢，狠批副閣揆鄭文燦是「三光市長」，職缺派光、支票開光、舉債借光，期許桃園市長張善政當有施政方向、有用人專業、有建設進度的「三有市長」，徹底終結華而不實的市政路線。張善政說，會用時間證明政績比事前大內宣更有效。

牛煦庭表示，市長要對市民負責，該釐清的責任要釐清，他調閱前朝發包、超過1億元的的25項重大建設，發現大多是統包工程，且幾乎都有減項狀況，直指就是鄭文燦開支票速度太快、金額太大，且鉅額建設採統包減項，首當其衝就是規畫設計品質不佳，後續增項的議價空間也受限，直呼這就是「毛胚屋」、「漏水屋」、「行政中心上浮」等工程品質不良的根本原因，要求市府檢討流程，鉅額建設以分段發包的方式處理，做好規畫，才能從根本改善工程品質。

牛煦庭也表示，前朝調借基金超過95％，等同掏空基金現金流，現任市府若要大展拳腳、動支基金，立刻面臨舉債壓力，在沒有彈性調度空間下，對於各項建設經費難免撙節，影響市政表現。他直指選前點出的前市府「心裡的負債」總額高達近1500億，讓關心桃園財政狀況的市民朋友逐漸增加，張市府不必迴避，應以坦蕩、開放透明的方式清楚說明，不要再玩文字遊戲。

牛煦庭也表示，開工剪綵行程多，不表示市政品質好，市長到處跑、支票到處開，但兌現有問題，到了最後一樣被市民唾棄，期待新市府以「三有路線」取代過去「三光路線」，如此才是肩負起善後的責任。

張善政則表示行程以分工方式處理，以市政優先，不是在外面跑行程就是在市府內部開會，對自己的風格深具信心，他也提到自己和鄭文燦的差異就是一向都以做事為主，不會事先講太多，盡量做出政績讓市民有感，相信比事前大規模宣傳更有效，他會努力用政績彰顯能力。