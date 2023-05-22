六福旅遊集團董事長莊豐如(左10)、六福旅遊集團總裁暨莊福文教基金會董事長賴振融(右7)及來自產官學界的評審團出席「六福永續獎」頒獎典禮。（六福旅遊集團提供）

六福旅遊集團總裁暨莊福文教基金會董事長賴振融，頒發「六福永續獎」予中文個人冠軍得主紀宇謙。(六福旅遊集團提供)

今（22）日為聯合國訂定的「國際生物多樣性日」，旨在促進全民了解及提升關於生物多樣性相關議題的認識。六福旅遊集團與莊福文教基金會特別選在今日舉行首屆「六福永續獎」頒獎典禮，今年以「瀕危動物」為主題，評選小小動保達人，主辦方希望透過活動能為孩子埋下動保的永續種子。

「六福永續獎」邀請全台小學生拍攝影片介紹黑熊、石虎、水獺或犀牛等瀕危動物。短短二個月就收到來自全台各地的小學生報名，逾百件參賽作品角逐總金額高達25萬的獎品，其中關注本土瀕危動物的作品多達80件。學生們的呈現方式五花八門，有的是姊弟參賽，扮演主播以播報新聞的方式來呈現台灣石虎遇到的生存困境，有的則是用流暢的英語加上圖文簡報來闡述台灣黑熊的白皮書，都讓人印象深刻。

「六福淺山聚落」發展為循環經濟示範基地，採用友善農耕、零農藥、零化肥栽種，兼顧環境永續同時創造地方產值。(六福旅遊集團提供)

六福萬怡敘日全日餐廳和關西六福莊好望角餐廳均獲得環保署綠色餐廳認證，落實綠色食旅。(六福旅遊集團提供)

首屆「六福永續獎」在逾百件參賽作品中評選出10組得獎作品，今日所有獲獎者都親自出席頒獎典禮。六福旅遊集團董事長莊豐如致詞表示：「生態的多樣式也是生態永續的一種，學校的環保教育已經做得很好了，我們希望可以讓小朋友知道更多不同的環保層面，特別是透過保護動物，進而尊重生命、愛護地球，讓大家知道生態永續的重要性。」她進一步補充永續的理念也體現在獎盃的設計上，數字「6」向上發芽生長，象徵著六福埋下的永續種子萌芽成長茁壯，而每個種子則是全台每位小學生，個個都是推動環境永續的小尖兵。

六福旅遊集團總裁暨莊福文教基金會董事長賴振融則指出在善盡環境永續責任同時，也應注重下一代的環境教育。本次「六福永續獎」讓更多小學生能深度參與並了解動物保育的意義，進而開始付出具體行動去守護地球，讓我們對環境教育的推進更有信心。

本次評審團陣容堅強，涵蓋產官學界，包含前台北市立動物園園長金仕謙、行政院農委會特有生物研究保育中心主任楊嘉棟、台灣大學國際長暨森林環境暨資源學系教授袁孝維、東海大學生態與環境研究中心博士林良恭、國立台北教育大學語文與創作學系暨華語文教學碩士班張金蘭副教授等，都是動物保育及教育界的翹楚。金仕謙委員代表評審團致詞時表示：「我要肯定六福的用心，在評審的過程中，我們發現孩子們富有創意也非常用心，有些參賽者甚至用電腦繪圖或是手繪圖的方式呈現，也注意到有許多低年級的小朋友參賽，口條跟內容都非常好，一點也不輸中高年級的哥哥姊姊，期望孩子透過準備這次比賽的過程，能探討、學習到維護生物多樣性及動物保育的目的。」

得到英語個人組冠軍的郭瀚天同學興奮舉著獎盃喊著：「很開心得到這個獎，身為地球公民的一份子，藉著這次參賽有機會關注到瀕危動物，從蒐集、研究相關資料，到歸納整合作成簡報發表，讓我深度了解動物棲息地的重要，及以行動支持維護動物生存的企業或組織，是我最大的收穫。」另一組分別讀小二和小一的黃姓姊弟檔則拿下中文團體組冠軍，姊弟倆從開始籌備到完成作品，花了一周時間，拿到關西六福莊的住宿券獎品，弟弟興奮表示：「我可以去住六福莊了。最想搭犀望巴士看白犀牛。」

六福旅遊集團向來致力實踐環境永續，從動物保育，永續旅遊、永續食癒、樂齡悠活，都持續推進。六福村最早是野生動物園，希望讓孩子們經由跟動物的自然接觸，了解生命的起源、價值與意義，將動物保育及生命教育的種子植入心中。現在六福村不只是動物園，也是新竹縣野生動物救傷中心，救傷、收容或協助放養石虎、領角鴞、穿山甲等保育動物，更是亞洲指標的犀牛保育基地，將園內的白犀牛艾瑪送至日本東武動物園，完成了台灣有史以來最大瀕危動物輸出的任務，寫下台日友好的新里程碑，為動物血緣豐富化盡心。

此外，六福村在2020年已率先全台遊樂園全面使用就口杯，至今已減少300百萬枝吸管用量；六福也是全台第一個全面不食用魚翅、犀牛產製品的觀光集團；而關西六福莊也正將六福淺山農地打造成永續旅遊的示範基地；台北六福萬怡酒店更運用四鐵共構優勢，發展減碳旅遊，持續擴大永續生活圈。