桃園20日發生台版浩克情緒失控，大鬧超商還攻擊警察的事件，雖然警方順利將朱姓男子逮捕，不過後來王姓員警用警棍狂打他12下，被質疑執法過當，引發民眾兩派討論，不過律師陳宇安直言，這已經是私刑報復的行為，可能構成傷害罪。

員警猛打超商浩克，事後遭記2大過，不少民眾替他抱不平，紛紛留言表示「支持警察，壞人被打到頭破血流也是自找的」、「人非聖賢，警察執法被毆就不能情緒失控嗎」，不過律師直言其實是時機不對，「目前流出的影片看起來，員警在對浩克有毆打的行為的時候，並不是在他暴衝或有任何攻擊行為的時候，反而是他跪在超商外面，員警才對他施暴，他在外面雖然一直吼叫，但看起來沒有肢體暴力行為，我認為有執法過當的疑慮了，甚至可以說這是私刑報復。」

而網友認為浩克之前有攻擊行為，所以警方打回去是合理的，陳宇安解釋，「如果浩克是在攻擊當下，員警用警棍打再大力，我覺得都沒有問題，甚至拿警槍出來都有討論空間，但是不能在對方已經沒有任何攻擊行為的時候，還這樣打他」，陳宇安也說，影片中明顯看出，浩克已經沒有立即性的危險，「員警過去毆打那個浩克之前，是在超商裡慢慢走來走去，明顯沒有覺得當下有要立即制止，目前看來這樣的行為，應該會觸犯傷害罪。」

王姓員警事後被記過2次，依傷害罪移送法辦，警政署也強調，警察執法要確保執勤安全外，也應該符合法治要求以及尊重人權價值。