巴布亞企鵝量體重。(屏東海生館提供)

每年5月，屏東海生館飼育人員都會馬不停蹄進行萬全準備，與館內企鵝們一起迎接即將到來的年度大事－企鵝健檢。

平日飼育人員會透過日常檢查，如觀察外觀有無異狀、記錄每日攝食量及體重量測等數據瞭解館內企鵝狀況；而在年度健檢中，則將透過抽血、咽喉及泄殖腔採樣等檢查進一步瞭解全面性的身體狀況。

隨著企鵝繁殖季即將來臨，屏東海生館也正如火如荼地進行企鵝年度健檢準備工作，日前屏東海生館營運團隊偕同屏東科技大學獸醫師團隊，為館內企鵝進行血液抽血檢查，透過專業數據分析，預防未來疾病發生的可能性。

而要在有限的時間內快速有效率的完成作業，前期準備工作則是不可或缺，如同人類一般，體檢前的企鵝們不僅要禁食8至12個小時，受檢企鵝們也將先安置於隔離區內，以利隔天作業；待抽血作業後，經飼育人員觀察如無異狀，就能回到展缸內與企鵝夥伴們一起行動。

除了年度健檢外，平日的飼育照護也是馬虎不得，飼育人員會經由常規的例行性健康檢查，觀察企鵝們外觀、行為、攝食狀況到體重變化等數據即時監測、瞭解牠們的健康狀態。直到繁殖季開始之際，就會逐漸減少會影響企鵝繁殖的不必要人為干擾，提供企鵝們一個安穩的環境迎接新生命。