龍華科大偕12家產業協會，成立行銷暨跨境商務產學人才培育聯盟。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

龍華科大校長葛自祥(左)致贈紀念品，感謝企業加入聯盟共同培育人才。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

龍華科大國企系將於今年8月、112學年度正式更名為「數位行銷暨跨境商務系」。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

龍華科技大學國際企業系將於今年8月、112學年度正式更名為「數位行銷暨跨境商務系」，5月18日與台灣微軟、富邦人壽、大潤發流通事業、三商家購、東騰股份有限公司、碩隆精密工業、鉅門工業、通產工業、樂淘淘創意、臺灣維固股份有限公司、雲育鏈股份有限公司，以及社團法人台灣電子商務暨創業聯誼協會等12家產業及協會，共同成立數位行銷暨跨境商務產學及人才培育聯盟，期望藉由聯盟合作，組成優質團隊，創造更多產學鏈結機會，以加速培育行銷暨跨境商務專業人才，提升學子職場競爭力。

龍華科大校長葛自祥表示，台灣在數位發展方面的優勢持續領先世界，為因應國家數位發展策略及產業轉型需求，國企系將自今年8月、112學年度正式更名為「數位行銷暨跨境商務系」，藉由更名後增加的數位行銷及跨境電商經營相關專業課程，並透過訂單式就業學程、產業學院、勞動部就業學程計畫以及跨領域學分學程等計畫活動，將有助提升學生深入了解當前網路商務運作實況，提供學子接軌未來的專業與技能，以培育具備在地關懷、全球視野以及團隊合作的數位行銷及跨境商務營運的跨領域人才。

系主任許麗萍指出，因應數位商務趨勢，推動台灣高教AI轉型，特別邀集12家產業及協會，共同成立「數位行銷暨跨境商務產學及人才培育聯盟」，以拓展並深化產學鏈結。該系將持續致力拓展與產業鏈結，透過積極與公協會及企業合作，整合內外部跨境電商的資源、善用AI技術，引導學生主動學習，鼓勵師生參與各類跨境電商競賽及認證實作，及早接觸企業場域並發揮所學，在數位時代具備優秀的競爭力與就業力，未來順利接軌職場，畢業即就業。

簽約儀式結束後隨即舉行論壇，邀請台灣微軟公共業務事業群團隊的協理楊毓峯、經理凃天威、王蔓甄及吳修賢，以「全雲端校園以及OpenAI、AI教室應用以及人才培育」為主題，闡述教育領域中的重要趨勢，讓與會者了解技職教育推動創新教育模式和學生技術能力的養成，與全雲端校園、Open AI和AI教室間的密切關聯。

台灣電子商務暨創業聯誼協會講師蔡承恩，則是以「從『蝦皮』解讀消費者行為迎接商機」為題，分享從蝦皮電商平台數據分析、用戶評論、搜索和關鍵字分析、推薦系統和消費者行為分析中，能夠獲得對消費者需求、偏好和趨勢的深入了解，進而迎接商機，調整產品推廣和定位策略，提供更滿足消費者需求的商品和服務。另外，參與聯盟的12家產業廠商，也在論壇會場外設攤，說明公司最新現況與發展方向，提供龍華學子產學鏈結與就業徵才資訊。