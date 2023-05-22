仁俊在自我介紹時提到自己的屁股最有魅力。（FU Entertainment提供）

大國男兒二代團Jay、仁俊、Karam在韓國綜藝節目《PEAK TIME》展現實力累積不少人氣，20日在首爾一連舉辦兩場粉絲見面會門票全數秒殺，3位成員誠意十足不僅大秀性感部位、跳女團舞蹈、玩測謊機考驗真心，更重現破百萬觀看數的超人氣表演讓觀眾看個過癮。成員們除了感謝粉絲不離不棄，亦不忘對台粉搶先喊話，透露台灣場也即將會有好消息公佈，請台灣朋友耐心等待！

今年二月以化名「23點」參加韓國綜藝節目《PEAK TIME》的大國男兒二代團Jay、仁俊、Karam，以堅強的歌唱實力再次吸引大眾目光，並累積了不少人氣。3位成員於20日當天一連舉辦兩場首次韓國粉絲見面會，門票一開賣立即秒殺，並寫下韓國大型售票網站當天以粉絲俱樂部表演為基準的當日販售排行榜第一名、全體第七名之好成績。

曾在《PEAK TIME》中被評審圭賢講評3人無法全員過關，因此以男團PENTAGON的人氣歌曲〈Shine〉來雪恥，讓圭賢對於自己當初說出的話感到超寒心的Jay、仁俊、Karam，在20日的見面會上就以這首具有特別意義的歌曲當作開場，立即引爆現場尖叫聲不斷。

隨後進行自我介紹時，仁俊展現了自己身為30代男性最有魅力的屁股，讓Jay看了忍不住表示仁俊其實是個非常自戀的人，Karam還加碼爆料：「在節目裡的所有參賽者中，仁俊的屁股可是有著最美屁股的稱號呢！」

此外，3人也重現在《PEAK TIME》節目中讓許多參賽者聽到落淚的〈Time of Our Life〉原音重現，就連評審之一的少女時代Tiffany都忍不住說出：「讓我非常想念成員們。」他們透露會選這首歌其實是有特別的涵義，選在見面會當天唱這首歌更像是跟歌迷朋友一起寫下新的篇章，非常期待日後與大家一起創造更多美好回憶。

在見面會的最後，Jay、仁俊、Karam帶來YouTube上點閱數破百萬、東方神起的經典歌曲之一〈咒文〉，前奏一下全場粉絲立即high到最高點，現場演唱的實力更讓粉絲紛紛讚賞Karam、仁俊穩定的高音，還有Jay充滿魅力的低音Rap，充分展現出二代團的實力。