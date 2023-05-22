獲得金控旗下投顧喊買與凱基投顧點名的漢翔22日強漲半根停板，此外，凱基投顧看好的長榮航太、駐龍、晟田亦全面勁揚。外資22日全面買超上述四檔航太指標股，更大舉買超漢翔逾1.2萬張，居外資買超個股排行第二。

凱基投顧說明，航太產業展望佳，主要原因有三：一、疫後民用航太業務復甦，商用機製造需求強勁。二、國防業務方面，國機國造帶來高教機、初教機等商機。三、飛機維修業務短期需求爆發帶動工時率（ASP）提升，長期則受惠歐美MRO外包趨勢。

金控旗下投顧研究機構指出，漢翔民、軍雙箭齊發，2023、2024年訂單無虞，漢翔營運成長產生結構性轉變。民航方面，隨民機交機、引擎交貨漸趨順暢，法人看好，將帶動2023～2024年民用業務營收年增24.8％與15.7％，毛利率年增3.6與1.9個百分點；預期在航太供應鏈大舉招募員工，缺料逐季緩解下，交機量將於2023、2024年分別成長14％與17％，並於2024年下半年回到疫情前水準。

其次，受惠高教機2023、2024年為交機旺季、F16維修訂單穩定成長、未來無人機量產中心，以及美系軍火商供應鏈商機，金控旗下投顧預期，漢翔2023、2024年國防業務營收將達209.4億元、240.6億元，年增21.5％與14.9％。整體而言，受惠航太產業復甦、國防業務因俄烏戰爭而加速擴大，漢翔營收、整體毛利率、營業利益率都將成長，且漢翔為軍、民飛機整合領導廠商，訂單展望明朗無虞，給予「買進」投資評等。