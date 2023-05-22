申賢彬在《自白》中與李俊昊是親近好友。（八大電視提供）

由韓團2PM成員李俊昊、申鉉彬、劉在明等主演的律政劇《自白》。劇中李俊昊飾演一位為了救出被判死刑犯的父親而成為律師的角色，他說：「角色內心很矛盾，過程中必須思考到底是真相重要，還是判決重要？」

受訪時李俊昊藉由劇名《自白》，他也向粉絲「自白」說：「為了讓身形更接近律師角色，盡最大努力打造乾瘦身材，一天都只吃一餐！」但緊接著他大吐實情：「訪問的前一晚明明吃了一份炸雞，到拍攝現場時還是向工作人員謊稱只吃一頓飯，真的很抱歉！」

《自白》故事緣起自「一事不再理」、「自白」兩個法律概念，講述因心臟病長年住院的李俊昊，終於獲得心臟移植手術機會，沒想到手術成功後卻面臨父親成為殺人犯的打擊。為此他努力成為律師，希望替爸爸當年的案件找回真相，卻因此在不經意間發現巨大的幕後黑手。

劇中申鉉彬飾演李俊昊超過十年的親近朋友，拍攝過程兩人私下的好交情也表露無遺，有場申鉉彬和李俊昊對戲，分享戲中爸爸種的盆栽，她問：「植物好看嗎？」李俊昊竟調皮直言：「不好看。」立刻讓申鉉彬忍不住笑場。

不僅演員們對戲互動充滿樂趣，連導演也會帶動拍戲現場輕鬆的氛圍，有一場李俊昊要在白板寫上案情分析，卻遭導演毫不留情說：「這個字體快點擦掉。」令全場笑翻。

但李俊昊不甘示弱持續練習，發現並不容易後便決定放棄，想不到下一秒導演竟告訴他，還是會從寫字開始拍攝，讓他得繼續努力調整字體，直到最後發現字跡無法在短時間內修正，導演忍不住開口說：「太勉強了。」再次惹得全場捧腹大笑