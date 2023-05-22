對於美國是否會將台灣納入「核保護傘」？外交部長吳釗燮今天證實，我們與有相同訴求的好朋友之間「有所溝通」，但討論內容不適合公開說明；國家政策研究基金會副研究員揭仲認為，吳部長就算不是「一廂情願」，至少也是「言之過早」，更不排除是為了對內宣傳而故弄玄虛。

揭仲指出，要納入美國的核保護傘，基本條件是該國必須是美國有條約承諾的盟國；但就算是已經存在共同防禦條約，美國也不一定保證當該國遭受侵略、甚至核武威脅時，美國會動用核子武器。最明顯的例子就是南韓，《美韓共同防禦條約》簽署迄今已近七十年，但美國到現在還是沒有完全承諾「如果北韓發動攻擊，美國將使用核武保衛韓國」。

揭仲說，我們現在與美國之間，不但沒有共同防禦條約，華府行政部門到目前為止也還是不願意將「戰略模糊」調整為「戰略清晰」。在基本條件根本不具備的情況下，吳部長的「有所溝通」就算不是一廂情願，離目標達成只怕是「八字都沒一點」，距「八字都沒一撇」都還非常遙遠；讓人不免懷疑，吳部長是為了對內宣傳，所以才故弄玄虛。

揭仲表示，華府行政部門儘管擔憂台灣海峽的軍事風險，但始終不願意將「戰略模糊」調整為「戰略清晰」；理由之一，就是擔心會讓法理台獨的支持者以為獲得一張「空白支票」，而肆無忌憚的挑戰北京所設下之紅線，導致中共對台動武。如果華府行政部門連「戰略清晰」都不敢給，連是否會武力干預都不願清楚表態，又怎麼可能現在就與我們官方討論將台灣納入核子保護傘的議題。