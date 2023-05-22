副總統、民進黨主席賴清德近日酸藍，稱自由民主不是國民黨的DNA。國民黨台北市大安區立委參選人羅智強對此直批，東廠張天欽、台大沒校長這兩件直接踐踏民主、大學自主的劣行，都在賴清德當行政院長的時候發生，反嗆賴清德到底還有什麼樣的底氣，可以去說別人沒有民主DNA？

新北市長侯友宜17日接受藍營徵召，正式成為國民黨2024總統參選人。20日藍營舉行誓師大會，侯友宜強調，「中華民國自由民主已深化40年，民主自由早是我們的DNA，不要分化台灣人的心！」但對此，代表綠營參選總統的賴清德則反酸表示，自由民主不是國民黨的DNA。

羅智強今(22日)在臉書發文直批，東廠張天欽、台大沒校長，這兩件直接踐踏民主、大學自主的劣行，都在賴清德當行政院長的時候發生，賴清德到底還有什麼樣的底氣可以去說，別人沒有民主DNA？

網友表示「民進黨的民主定義就是他們的民主才是民主啦」、「從現在的民進黨嘴中說出民主二字實在是笑話」、「他對民主的定義是：你是人民、我來做主」。

「東廠事件」是2018年促轉會前副研究員吳佩蓉爆料，指時任促轉會副主委張天欽在會議中點名侯友宜「就是轉型正義最惡劣的例子」，並說「這個如果沒有操作很可惜」等語，張會中還自嘲「我們本來是南廠」，又引用他人謔稱「變成西廠，後來升格變東廠」。

「卡管案」則消耗了三任教育部長，而其中由賴清德任命，專責「拔管」的吳茂昆，更因為爭議纏身，光速下台，成為任期最短教育部長。管中閔之所以最後能去就任台大校長，也是因為2018年民進黨九合一選舉大敗，準備總辭的時任教育部長葉俊榮臨走前放行，才弭平事端。