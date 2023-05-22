王品澔擔任第12屆伊林璀璨之星代言人。（伊林娛樂提供）

第12屆伊林璀璨之星報名正式起跑，戲劇男神温昇豪、金鐘女神李杏、新生代人氣男星王品澔、「原子少年」金雲4位代言人22日合體。温昇豪當年從選秀出道，拿了「最上鏡頭獎」，擔任多屆璀璨之星評審的他認為，現在年輕人普遍不怕媒體和鏡頭，建議比賽時還是要讓評審看到赤子之心，不要過於油條，雖說初生之犢不畏虎，但應該是帶著熱情，不需要太設計什麼，「我希望看真誠、自然、純粹，甚至帶一點緊張感，保有這種很潔白、純淨的年輕的心！」他更一語雙關稱讚王品澔「不油，全身精壯」。

温昇豪擔任第12屆伊林璀璨之星代言人。（伊林娛樂提供）

温昇豪表示，現在因為有自媒體，很多人容易發光，但續航力很重要，要如何延續，必須被人家看到專業，而不只是一時嚐鮮、獵奇心態來看你，這就需要一家好的經紀公司來幫忙規畫，走正規管道累積作品，還是要靠作品才能支撐，有唱片、主持、表演等作品的積累，才有會有續航力，否則只是做些事情搏眼球，久了就變不出新把戲。

李杏擔任第12屆伊林璀璨之星代言人。（伊林娛樂提供）

李杏說，她的演藝生涯雖然沒有所謂冤枉路，但卻很辛苦，因為前面自己走了很長的一段路，當時她沒資源，要自己跑試鏡，只能一直幫自己找機會，試鏡不上是常態，就算試上了，也都只是小角色，能發揮表現的空間很少，少到人家也看不太到，很多甚至只是臨演的角色，工作12小時只有500元公定價，當時她還在讀大學，還不會覺得很辛苦，只是畢業後仍持續了5、6年都在找機會、瘋狂試鏡，只能先求有。至於試鏡上了又被換角的經驗，她苦笑：「大概一千萬次吧，被換掉也不會知道是什麼原因。」

李杏表示，「那就是一段過程，不能說浪費，但如果有經紀公司，會比較快被看見、不會那麼辛苦，如果有經紀公司規劃，就會發揮1加1大於2的力量」。

王品澔、金雲擔任第12屆伊林璀璨之星代言人。（伊林娛樂提供）

曾是第8屆「模特兒組」冠軍的王品澔，在《天之驕女》、《全明星運動會3》發光發熱，每一年都擔任璀璨之星代言人，歌藝大獲肯定的他透露年底會發單曲，未來會有比較不一樣的規劃，私下也去上了唱歌與吉他課，準備迎接不一樣的挑戰。這讓也喜歡唱歌也曾發過片的師兄温昇豪一臉羨慕。

來自書香世家、家族長輩有許多醫生、教授的金雲表示，一開始進演藝圈家人反對，擔心他收入不穩定、吃不飽，直到高中參加小型演員培訓班，邀請家人來看小型成果發表會，他們才覺得「還可以」，認可他趁還年輕做想做的事，現在則變成支持他做演藝圈，他說在參加《原子少年》前的3、4個月，有大陸選秀節目《明日之子》找我參加，但那時覺得自己沒準備好，唱歌跳舞都不會，怕丟臉沒自信，所以放棄了，之後想很多，覺得好像應該突破自己，就算犯錯也該多嘗試，後來《原子少年》海選，就抱著試試看的心態報名了，算是誤打誤撞就試上了。

他還自曝之前曾在西門町被問「有沒有興趣做八大」，他當下以為是「電視台」，同行的學長趕快幫他婉拒，邋遢逃離現場。

第12屆璀璨之星報名共分為4組，「模特兒組」、「演藝組」、「網紅創作組」外，演藝圈最熱的《原子少年》、《未來少女》等選秀節目，近來受到少男少女關注，因此「花漾少男少女組」再度回歸璀璨之星選拔，發掘唱跳潛力新秀；線上海選入圍將在7月7日公布，複賽定7月12日至13日舉行，8月底舉行決賽盛典。

挺進決賽的參賽者，伊林將進行超過一個月總計50堂免費大師課程培訓，包括台步、彩妝、歌唱、舞蹈、KOL自媒體行銷等業界名師授課；總決賽將頒發總冠軍及各組冠、亞、季軍，另各組別設有特別獎獎項 ，包括「最佳體態獎」、「潛力新秀獎」、「最上鏡頭獎」等。

活動官網：http://star.eelin.com.tw/；報名網址：https://eelintw.kktix.cc/events/1y0e485