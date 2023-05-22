另為使具特色之上市公司發揮群聚效應，達到聚焦效果，證交所業於112年3月28日公告修正「上市公司產業類別劃分暨調整要點」，新增「綠能環保」、「數位雲端」、「運動休閒」及「居家生活」等4項產業類別暨調整「觀光事業」名稱為「觀光餐旅」。

證交所已於上市公司111年度財務報告公告申報期限後，依據前揭調整要點規定，完成檢核各上市公司產業類別調整情形，今年計有47家上市公司調整產業類別，自7月3日起開始實施。

調整至「綠能環保」:共計12家：3708上緯國際、6581台灣鋼聯、6641基士德-KY、6806森崴能源、6869雲豹能源、6873泓德能源、8341日友環保、8422可寧衛、8438昶昕、8473山林水、9930中聯資、9955佳龍科技。

調整至「數位雲端」:共計4家：3130一零四資訊、6165浪凡網路、6689伊雲谷、8454富邦媒。

調整至「運動休閒」:共計15家：1432大魯閣、1598岱宇國、1736喬山、4536拓凱、5306桂盟、6670復盛應用、6768志強-KY、8462柏文、8467波力-KY、8478東哥企業、9802鈺齊-KY、9904寶成、9910豐泰、9914美利達、9921巨大。

調整至「居家生活」:共計11家：2062、橋椿、3557嘉威生活、6671三能-KY、6754匯僑、6807峰源-KY、8464億豐、8482商億YY、9911櫻花、9924福興工、9934成霖、9935慶豐富。

調整至「建材營造」:共計3家：1439雋揚國際、1472三洋實業、2442新美齊。

調整至「通信網路業」:共計1家：2424隴華電子。

調整至「食品工業」:共計1家：3054立萬利

證交所指出，上述47家公司雖改變產業類別，但證券代號不予變更，仍續採用原證券代號。