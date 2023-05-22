在疫情期間幾家中國最大的網路公司的前途呈現一片黯淡，除了官方的清零政策壓制了產品銷售，對科技業者加強監管措施也讓網路科技業巨頭們的股價跌至多年來最低水平。但隨著經濟重新開放，中國科技巨頭最新發布的財報已開始出現復蘇的跡象，但是步伐並不均衡，顯示這些科技業者可能會面臨艱難的轉型期。

據《紐約時報》報導，這次發布的是清零政策結束以來首份營收報告，反映出中國經濟復蘇步伐極不均衡。最大搜索引擎百度和營運最大社群媒體微信的騰訊公司，今年首季收入均比2022年同期有2位數成長，是一年多以來的最高水準；阿里巴巴公布營收同比增長2%，但低於分析師預期，雖然網購已有反彈，但核心業務網路電子商務和雲計算卻出現個位數下降。

報導指出，在取消清零政策一個月後，中國央行官員表示，針對科技公司的專項整改已「基本完成」，中國領導人希望科技產業能夠成為經濟增長的生命線。「對這些公司來說，政策方面最糟糕的時期已經過去，」北京數據分析公司天灝資本創始人侯曉天說，「政府現在想利用這些網路公司創造更多的就業機會。」

雖然投資者對這些公司第一季度業績最初反應平淡，但這些科技巨頭的命運仍將與中國經濟息息相關。現在地方政府深陷債務泥淖，做為長期經濟支柱的房地產業萎靡不振。中國國家統計局4月發布的數據讓人失望：雖然食品支出增加，但化妝品和汽車等商品的消費卻大幅萎縮，青年失業率達到創紀錄的20.4%。全球房地產和投資諮詢公司仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟表示，「人們假期時會外出，但比起大流行前，他們現在的支出很少」，「他們很謹慎，因為對工作前景和未來收入來源信心不足。」

報導分析稱，情況其實相當複雜，在這個困難的時期，阿里、百度、騰訊都在進行改造，北京對經濟的控制比以往任何時候都更加嚴格，外國政府則以國家安全為由加強對阿里巴巴等雲服務商的審查，與美國的激烈競爭使中國公司無法獲得開發最先進的人工智慧系統所需的尖端晶片。

分析人士表示，中國國內和國外的這些困難讓一些投資人望而卻步，他們知道網路公司不太可能恢復到10前的增長率，但也有一些人認為不應該過早下定論。資產管理公司凱基亞洲駐香港的投資策略部主管溫傑說，「我建議忘記過去」，「它們正在回歸，它們正在逐漸改善。我們需要給它們一個新的評估標準。」