警方今日起派12名警力輪班，對於洪民易出入處所加強巡守，防洪男酒後脫序行為。（圖／警方提供）

警方今日起派12名警力輪班，對於洪民易出入處所加強巡守，防洪男酒後脫序行為。（圖／警方提供）

基隆市信義區一名64歲洪姓男子，2年來因為傷人、擾鄰案件高達近40多件，是附近居民的頭疼人物，20日又對蔬果行女店員咆哮。警方今日起派12名警力輪班，對於洪民易出入處所加強巡守，防洪男酒後脫序行為。

據了解，64歲洪男獨居在東光路派出所附近，經常飲酒鬧事，2年前還曾跳進田寮河「游泳」，警消前往救援時，竟說他在游泳，被鄰居罵浪費社會資源；近兩年洪男言行更加失控，會開始動手攻擊附近住戶，但卻都因為微罪，無法限制其行動，是地方頭痛人物。

基隆市警察局為維護地方秩序安寧，即日起已規劃專案勤務，對於洪民易出入處所加強巡守，鐵腕防制洪男酒後脫序行為。

警方表示洪男滋事主因為飲酒後失序，有酒癮之態樣，已結合衛生局、消防局及基隆地方檢察署等機關的力量，共同妥善處理，以維持本市安寧秩序及優質居住環境。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。