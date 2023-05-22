李千娜（左）和蔡旻佑在《淡水小鎮》談純樸初戀。（果陀劇場提供）

李千娜演出果陀劇場35周年劇作《淡水小鎮》，除擔綱女主角，更加碼「獻聲」，回歸歌手身分，演唱由郭蘅祈為她打造的主題曲〈淡情歌〉，配唱過程中，她直呼「好折磨人」，「雖然歌名叫〈淡情歌〉，但根本不是平平淡淡唱完就好，每一句歌詞都有呼應劇中角色要傳達的意境，有愛情也有親情，很不容易詮釋！」但她很自豪表示，會讓大家聽見跟過去很不一樣的李千娜聲音。

李千娜（右）和郭蘅祈合作《淡水小鎮》同時也合作主題曲〈淡情歌〉。（果陀劇場提供）

李千娜說，她一直將劇中第3幕死亡回到過去的橋段視為「大魔王」，連拍攝MV時都差點因此淚灑現場，「我有一幕是要伸手摸媽媽，但媽媽看不見我，那個瞬間情緒會變得很激動，因為《淡水小鎮》就是在講每一個平凡的日常，但時間過得太快，我們往往來不及體會這樣平凡日常的珍貴。」她說，就在自己情緒快要滿溢時，導演立刻大喊「千娜！Hold住！」，她才趕緊把眼淚收了回去，「後來想想，對，這樣好像不是我本來想要傳達的感受，我應該把情緒留給聽歌或看過劇的觀眾去自行體會。」

曾經創作多首暢銷華語金曲的郭蘅祈，這次不但自己擔任《淡水小鎮》的說書人角色，也特別為李千娜量身打造了主題曲〈淡情歌〉，「我跟千娜的結緣是在之前的金鐘獎典禮，她要負責一段歌舞表演，而我剛好是那段演出的導演，沒有想過我們現在會同台演出。」

郭蘅祈笑說，李千娜就是個很直率、傻大姐個性的人，「一開始我把曲子丟給她的時候，她都沒有什麼反應，我還擔心她是不是不喜歡這首歌！」後來才知道，李千娜其實是打算拋掉自己的想像，全心用郭蘅祈創作的角度來投入這首歌。雖然李千娜覺得配唱過程很折磨，但在郭蘅祈眼中看來，李千娜其實在錄音過程中很自然地投入劇中「艾茉莉」的角色，「因為我們彼此都很熟劇本了，所以她其實很精準地可以知道每一段歌詞的意境，過程比我預期的還順利，成果我們也都很滿意。」