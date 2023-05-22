台灣咪可思關懷流浪動物協會桃園辦事處開幕，協會祕書長馮麗珊（右一）聯手寵旺喵公司執行長賴志豪（左二）捐贈750公斤貓狗乾糧予桃園市動物保護處，由處長王得吉（右二）代表接受。(蔡依珍攝)

志工們抱著小腦病變、緊張會癲癇的「地瓜球」，由於牠已無法站立、視力已失，必須靠人照料，目前住在協會院內，在熟悉後也可能會住到桃園。(蔡依珍攝)

台灣咪可思關懷流浪動物協會插旗桃園，21日成立桃園辦事處，未來將入校宣導、向下扎根，且有感於全台收容所多爆滿、以犬隻為主，貓咪收容資源嚴重不足，希望在中庄調整池附近成立全台最大貓咪收容所，打造歡樂的貓咪樂園。

成立於2017年的台灣咪可思關懷流浪動物協會，希望能打破社會大眾對於品種的迷思，因此以米克斯（MIX、混種）諧音命名，成立至今已中途收容逾千隻貓咪，除在新北市三重區有協會總部，也開設「咪可思啾芭－貓中途寵物餐廳」。

咪可思協會祕書長馮麗珊說，桃園辦事處主要業務是教育推廣，會跟桃園市動保處合作開設課程，並進校宣導流浪動物尊重生命、認養代替購買、領養不棄養的精神，讓動保意識向下扎根，且咪可思有全國第一家貓咪長照中心，也能協助培訓、考核、發放動物長照相關證照，一條龍服務。

馮麗珊也說，目前在零撲殺的政策下，大多數公立收容所都是爆滿的，協會最終目標就是要在中庄調整池的土地成立貓咪教育園區，打造全台最大的貓咪收容所，可收容1000隻貓咪，且有完善的動物領養媒合平台、完善動物照護體系、教育與志工人力，並結合寵物殯葬業，打造觀光、餐飲、住宿兼具的貓咪樂園，幫助更多的流浪貓。

咪可思協會桃園辦事處開幕茶會也和寵旺喵公司聯手捐助750公斤、市價20萬元的貓狗乾糧給桃市動物保護處，由動保處長王得吉代表受贈。王得吉說，咪可思協會計畫在大溪中庄調整池附近建立一座能收容千隻貓咪的樂園，未來在園區設立的法令上，市府會予以協助、盡力幫忙，同時在教育、認養方面也會有許多合作。