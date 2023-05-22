美國音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）近期正在舉辦巡迴演唱會，即使天空不作美下著傾盆大雨，仍相當敬業地完成演出。然而，近日她在美國麻薩諸塞州的福克斯伯勒(Foxborough)開唱時，疑似因為下雨因素讓鋼琴「自主彈奏」，詭異的影片不僅嚇壞現場粉絲，相關畫面也在網路上引發討論，不過，泰勒絲在現場的超暖心回應，也讓網友大讚。

近期，泰勒絲於台灣時間一連三日在美國麻州福克斯堡開唱，並特意加入2首不同的驚喜曲目。豈料，在演唱會時，卻發生詭異事件，當泰勒絲正在演唱第2首驚喜歌曲時，意外發生鋼琴「自行彈奏」的景象，且當時泰勒絲正透過麥克風與歌迷進行互動，雙手並未放在琴鍵上，讓她本人一時雙手緊貼胸口的愣在現場。

Taylor Swift reacts to her piano playing by itself during her concert in Foxborough after it was damaged by rain. pic.twitter.com/YGFsts6L0v — Pop Base (@PopBase) May 22, 2023

不過，泰勒絲對此也臨危不亂，不僅發出燦笑，更像粉絲笑稱：「昨晚的雨真的下很大，3個半小時的演出都在大雨中度過，你們聽到了嗎？這件事(鋼琴彈奏)同樣也發生在你們身上嗎，我根本沒在彈鋼琴，這架鋼琴顯然壞掉了，我現在需要一把吉他來完成演出。」逗趣回應鋼琴損壞的事件，也讓台下充斥著一片歡笑聲。

此外，也有網友捕捉到相關畫面並將其放到社群上，引發網友討論。而對於鋼琴自行發出聲音的原因，有網友認為是：「鬧鬼了！」也有人曬出那架鋼琴此前在大雨中接受雨滴洗禮的畫面，指出：「可憐的鋼琴已經經歷了太多，前一天已經幾乎是在水中游泳了。」