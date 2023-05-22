有鑒於詐騙集團橫行，「打詐」已成為全民共識，新北市淡水警分局除了平日的各項防詐宣導外，也結合民防、義警團體共組「空戰」打詐團隊，因為民防、義警團隊來自各行各業，最暸解轄區各種治安危害訊息，能隨時提供最好、最快的情資，藉由警民合作，共同維護地方治安。

為了有效宣導詐騙集團的各種手法，淡水警分局也透過民力整編訓練，分梯次對民防中隊及義警中隊的學員講授各種防詐、阻詐訊息，由副分長曾柏仲親自授課，也希望受訓的成員能夠拿起手機，將這些訊息傳遞出去，一傳十、十傳百，發揮團隊力量，澈底阻斷詐欺訊息，提高防詐自我防衛能力。透過「空戰」打詐。

除了宣導防詐資訊，此次整訓也規畫基本國防認識、戰時警民合作打擊犯罪、緊急救護、應勤裝備基本認識及運用、戰時及災害期間求生技巧等內容，課程十分豐富，希望讓受訓學員能在專業知識與技能更加精進。

淡水警分局也呼籲民眾若遇到任何疑似詐騙事件，應先秉持「冷靜、查證、報警」3原則，並撥打165反詐騙諮詢專線或110報案電話，尋求警方協助查證，以免被騙遭受財損。