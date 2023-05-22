嘉義市重要橋梁「軍輝橋」陪伴市民60多載即將拆除重建，22日市府特別舉辦改建感恩祈福儀式，藉典禮感念軍輝橋對地方貢獻。（呂妍庭攝）

22日改建感恩祈福儀式特別安排興安國小學生朗頌詩人渡也的《八掌溪四首》以及詩人賴子清的《鷺橋跨浪》，傳達對軍輝橋爺爺的感謝。（呂妍庭攝）

嘉義市軍輝橋建造歷史63年，主管的交通部公路總局第五區養護工程處與嘉義市政府等單位聯手向中央爭取到9.7億元經費，啟動「台18線軍輝橋改建工程」，近日老軍輝舊橋功成身退將拆除，今市府與五工處特別舉辦軍輝橋改建感恩祈福儀式，感謝當年由國軍一手建造的老軍輝橋長達60多年的陪伴，嘉義市長黃敏惠說，對老軍輝橋多年的陪伴，只有滿滿的感恩和不捨。

今感恩祈福儀式由位於軍輝橋邊的興安國小學生朗頌詩人渡也的《八掌溪四首》以及詩人賴子清的《鷺橋跨浪》，傳達對軍輝橋的感謝。黃敏惠說，軍輝橋前身為白鷺橋，「鷺橋跨浪」曾是諸羅八景之一，87水災當時把橋沖毀，最後由軍方重建完成而得名「軍輝橋」，其連繫嘉義縣市地區，帶動地區發展有不凡意義。

軍輝橋在陪伴嘉義市民60餘載後，舊橋迎來改建，將功成身退，黃敏惠說，藉典禮感念軍輝橋對地方貢獻，更感謝來往通行的民眾忍受改建期間的不便，期待整體改建工程如期、如質順利進行，

五工處處長郭清水說，由於八掌溪河床產生變化，舊軍輝橋通洪斷面已不符合現代河川治理，部分梁柱底遭到沖刷，未來改建後的軍輝橋拓寬為25米，增加河道通洪斷面，增設左轉車道、設置人行道，主橋是鋼梁結構，跨距加大可避過深潮區，耐洪結構加強，堅固性提升，耐久性也變長。

市府工務處表示，為配合橋梁改建需要，市府辦理都市計畫變更，讓改建工程2022年4月底開工，今年5月5日啟用便橋，整體工程預計於明年年底前竣工，另軍輝橋改建施工期間，工務處也協同交通處、警察局等相關單位，與五工處施工團隊密切聯繫，對於通行便橋持續進行滾動式檢討，並採取相對因應措施。