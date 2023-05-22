圖為2018年10月，在上海舉辦的第二屆旺旺孝親獎頒獎典禮。（本報資料照）

因新冠疫情而中斷的「旺旺孝親獎」活動，今年秉持闡揚「百善孝為先」、孝順是中華文化精髓的核心價值再度舉辦，以「孩子你知道我需要什麼」為主題，5月20日起在兩岸同步啟動。

「旺旺孝親獎」由旺旺集團主辦，集結中國電視、中天電視、中國時報等40餘家海內外主流媒體協辦。活動內容包括「孝親歌曲詞曲創作大賽」、「愛的抱抱短影片創作大賽」、明星名人「孝順心裡話」、「現代孝道論壇」以及孝親獎獲獎作品展演。其中，詞曲創作及公益短片徵集的總獎金高達人民幣145萬元（約新台幣653萬元）。

主辦單位將今年第三屆旺旺孝親獎的主題定為「孩子你知道我需要什麼」，希望大家站在父母親的角度，思考「孝順」的真意，孝心是否貼近父母的心，透過一段旋律、一句真情告白、一段短影片，把「孝」表現出來。

主辦單位將邀請產官學研專家，共同組成評審團，採初審、複決審二階段，實行公正公開的評審會議，由各階段評審團主席主持進行評分，最後將選出詞曲組旺旺獎三名、金獎15名，各得10萬元，短影片組則選出十強，給予2萬元人民幣獎金，得獎者將受邀出席10月於上海舉辦的頒獎典禮，並將共同參與製作MV出版專輯。

大賽自6月1日起於兩岸同步展開線上報名，凡熱愛詞曲創作或短影片拍攝皆可報名參加。只需在報名系統填寫符合大賽主旨之原創歌詞，並附上MP4格式視頻或MP3格式音檔，歌詞曲風與時長不拘，期盼透過孝親歌曲的傳唱以及創意短影片的創作，以活潑、創意方式來表達孝順，推廣「孩子你知道我需要什麼」的孝親觀念，提昇社會正能量。