主播、活動主持人出身的李芳瑜因外型甜美，被外界封為「甜心主播」，2016年與她上市公司的董事結婚後邁入家庭生活，誕下一子後，仍會上許多綜藝節目作客，也時常在社群平台分享生活；近日她分享參加高級俱樂部晚宴，主辦方豪氣包下法國凡爾賽宮，台灣只有8名會員參加，奢華程度超乎想像。

芳瑜近日發文分享參加法國葡萄酒高級俱樂部「FICOFI」舉辦的活動，主辦單位包下凡爾賽宮舉辦晚宴，全球只有300位會員，台灣就佔了15位會員，她分享活動體驗：「你可以細細品味館內的壁畫、穹頂、國王的臥室，甚至1682年的音樂饗宴也原汁原味的呈現，這樣的鋪陳是為了當晚凡爾賽宮裡最大宴會廳的這場晚宴」，芳瑜提到現場幾乎展示了所有酒款，雖然她不太懂，但朋友解釋這些酒在台灣都賣很貴，她品嘗後表示「入喉之後你的味蕾自然會恍然大悟，真的是到頂了吧」。

而芳瑜也提到這次是她的會員姊妹帶她體驗，她表示好姊妹是貴婦，兩人因工作認識，有20年的好交情，當天兩人好好打扮，穿著禮服在凡爾賽宮華麗亮相，華麗的宮殿和晚宴讓網友大開眼界，紛紛留言：「你們是最美的！台灣之光」、「極難得體驗」、「芳瑜這套禮服真的美啊」。

女星芳瑜（左二）與貴婦姊妹（左三）在凡爾賽宮前合影。（圖／芳瑜 FiSha Lee facebook，經授權使用）

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