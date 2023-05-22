吳子嘉分析2024總統參選人，尚未提出完整且重要的論述。（本報資料照片）

《美麗電子報》董事長吳子嘉指控「蘇貞昌政府、陳時中部長A了一億美元」，前行政院長蘇貞昌、前衛福部長陳時中今（22）日委任律師對吳子嘉提出刑事告訴及民事求償。對此，吳子嘉回應，這件事早就應該告了吧，這反而是自取滅亡，因為「這個合約只要進入訴訟程序以後，必須強迫被公布合約，那這個選舉就GG了！」

《美麗電子報》董事長吳子嘉指控「蘇貞昌政府、陳時中部長A了一億美元」，前行政院長蘇貞昌、前衛福部長陳時中，今日下午4點委任黃帝穎律師到台北地檢署，針對吳子嘉提出刑事誹謗告訴及民事求償。

對此，吳子嘉回應，這件事早就應該告了吧，已經講了兩三年的事情，到了選舉的關頭，他不得不出來告，來掩護選舉的正常進行，希望拖過選舉的考驗，「我想他不會得逞的」。

吳子嘉認為，這反而是自取滅亡，因為檢察官有權力要求衛福部解封合約。根據合約規定，司法機關要求解除（封）合約的話，就必須要解除封存30年的合約。

吳子嘉直言，封存沒有完成且無效的合約30年，完全不合理，唯一的理由就是金額太高，「因為我有得到實際他們當時簽約金額的數據，證明他們確實跟郭台銘的合約金額，價差超過1億元美金，這是個不爭的事實」。到時候在檢察官開庭的時候，一切可以來做公開的對決。

吳子嘉披露，按照合約規定，有兩個條件必須要公布合約，一個是政府機關要求公布合約，另外一個就是司法機關要求，也要公布合約。「這是我們從德國方面看到的資料，合約上有這個特殊的條款，除非司法機關怠惰，我想這個可能性不大」。

吳子嘉強調，「這個合約只要進入訴訟程序以後，必須強迫被公布合約，那這個選舉就GG了！」