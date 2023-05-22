黃古堯改名後星運大開。（聲達娛樂提供）

音樂人凃惠源栽培旗下新人黃古堯不遺餘力，日前他受邀前往首爾參加「Scene Stealer Festival」電影節並獲頒「國際功勞獎」，特別帶著弟子黃古堯一同走紅毯，並將他介紹給南韓影視圈，引薦給韓國老牌影帝李順載，以及鄭淳元、金鍾國、黃致列、李成敏Clara等大咖音樂人。

其實黃古堯其實就是新人黃梓赫，他因得到高人指點而改名，啟用新名字後星運更開，不僅與抖音億萬流量天后曾惜合作，灌錄男女對唱情歌〈就算沒有我也別選擇他〉，還在凃惠源老師運籌帷幄下，打開南韓演藝圈大門。

黃古堯也分享原先自己心臟偶爾會不舒服，自己也因怕檢查出什麼而無法承受，一直未去求助醫生，但改名後很明顯的心臟毛病不見了，此外，他也明顯感受每天開心快樂許多，作息也越來越趨於正常，「對人事物的看待方式也起了變化，感覺整個人都處於正能量中」；他開心於改名「黃古堯」後，自身和周遭的一切開始如同起了化學變化，不但整個人朝氣滿滿，也對今後的演藝事業充滿信心。

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