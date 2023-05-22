上海商業儲蓄銀行（5876）5月22日應華南永昌證券的邀請舉辦法人說明會，由上海銀總經理林志宏主持，並率相關部門主管向投資人說明今年第一季的營運發展概況與財務表現，以及下半年的營運展望。

林志宏表示，儘管今年第一季我國經濟成長率呈現負3.02％，銀行的經營環境充滿挑戰，但上海銀仍持續秉持穩健經營，主要業務仍維持良好的成長動能，且第一季受惠於淨利差與淨息差維持相對高水平，合併利息淨收益較去年同期大幅成長31.2％，第一季合併稅後純益達52.6億元，較去年同期成長15.0％，稅後純益歸屬母公司業主42.6億元，較去年同期成長17.0％，每股稅後純益（EPS）0.88元，優於去年同期的0.81元。此外，上海銀個體3月底逾放比0.17％，備抵呆帳覆蓋率872.84％，普通股權益比率CET1 12.13％、資本適足率15.88％，充分顯示上海銀第一季的營運表現獲利良好，資產品質穩固，資本適足率充足。

上海銀今年的策略主軸為「多元核心，數位永續」，積極致力於擴增新獲利引擎，擴大營收與獲利來源，同時順應國際潮流，積極推動數位轉型與ESG永續發展。第一季營運發展的主要亮點包括：推動財金部及海外分行功能強化專案，更新提升財金交易系統，強化財金部組織人才、產品創新及財務行銷（TMU）團隊，以擴大財務操作等非利息收益。

上海銀今年加強衝刺台灣的國際債券承銷業務，第一季的承作件數為全市場第一，案件參與率最高，承作金額則在本國金融機構排名第二。此外，上海銀為加速推動數位轉型，也在第一季針對數位金融處組織改造，提升為數位金融事業部，擴大組織編制，加強吸引數位金融科技與資訊科技人才，強化數位金融交易與服務平台。另外，持續向前推進新核心系統建置專案，強化資訊競爭力。

上海銀更接軌國際，簽署科學基礎減量目標倡議（SBTi），進行投融資碳盤查及規劃減碳目標與策略，落實ESG永續發展。上海銀第一季獲得S&P全球永續年鑑評選為產業排名前10％的ESG績優企業，同時也通過信用卡及簽帳金融卡ISO 14067碳足跡的驗證，並獲得行政院環保署頒發信用卡及簽帳金融卡產品碳足跡標籤證書，積極推動綠色消費。林志宏表示，上海銀中期發展以「發展多元核心，驅動數位轉型，強化國際金融，厚植人力資本，創造永續價值」為主軸，將持續加強綠能電動車、六大核心戰略產業及消費性貸款，並善用信用保證機制，提升資本使用效益。

上海銀也將籌設已獲金管會核准的台南市及苗栗縣新分行，以提高於都會區的金融服務覆蓋率。近期也將向金管會申請高資產財富管理執照續照，加強高資產客戶資產傳承與資產配置，並評估設立海外分行以擴大國際金融版圖，加強人才培育與主管儲備及傳承，設立南區資訊開發中心及南區數位科技創新中心，同時持續推動數位轉型及ESG永續發展，發行可持續發展金融債券，導入並通過ISO 46001水資源管理系統及ISO 20400永續採購管理系統。上海銀董事會日前已通過，將配發現金股利每股1.8元，尚待6月13日的股東常會通過。