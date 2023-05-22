桃園市議員陳美梅今總質詢，呼籲市政府超前部署，隨著碳權交易平台即將上路，除了輔導企業、民眾自主減碳，也可以推動桃園市民卡作為個人碳帳戶，並給予實質回饋鼓勵。市長張善政表示，這是一個非常好的選項。

陳美梅表示，隨著碳權交易平台即將上路，「減碳」成為熱議話題，2023年1月10日，立法院通過《氣候變遷因應法》，排碳收費因此有了法源的基礎，原則上，台灣會以徵收碳稅為主，以直接及間接（用電）的排碳大戶（排放量在 2.5 萬公噸以上者）為優先，初期階段，只有約287 家排碳大戶或250家用電大戶，納入徵收碳稅的範圍內。

陳美梅說，2023年10月，歐盟推出的「碳邊境調整機制」（ CBAM）碳邊境稅，未來企業出口會遇到碳排稅問題，桃園市政府要提前因應及輔導。市府可協助桃園企業把減碳成果化為碳權使用或交易，輔導企業、民眾、政府機構自主減碳，取得國際認證碳權。

陳美梅說，將碳足跡用碳權來抵銷，所剩下的餘額就能成為自己的碳資產，讓個人低碳行為價值化，藉由這項推動打造淨零綠生活城市。

陳美梅建議，桃園市政府結合交通、觀光、環保、經發各方面創造綠生活產業鏈，打造淨零綠生活城市，讓低碳環保、節能減碳、良性循環永續再生，搭乘大眾運輸工具和綠色產品和選購負碳商品，除了可累積碳資產，也給予民眾實質的回饋鼓勵。她認為，每個人都應該有一本碳帳戶，桃園市民卡未來應該也要結合碳帳戶功能。

經發局長張誠表示，環保署公布全台共有287家企業納入碳排大戶名單，其中桃園54家，經發局已於5月16日邀集相關企業舉辦座談會，將協助輔導企業進行產業轉型。

環保局長陳世偉說，環保署推動「全民綠生活」，包括食衣住行育樂購等生活層面，從搭乘大眾運輸、購買綠色商品、住環保標章旅館、從事環保行動等，都可藉由「環保集點」輕鬆獲得「綠點」，每100點即可折抵1元，可至合作的4大超商兌換指定商品，這也是民眾從全民綠生活轉換成減碳活動的案例。

資科局長王智弘也提到，資科局參考國際上綠色護照、碳護照等概念作法，研擬將碳護照的精神與桃園市民卡結合，規畫推出積點獎勵，鼓勵市民多出席省電、省水、電子帳單等綠色活動，多選購綠色產品，享積點折抵優惠，市府也會積極洽簽販售綠色商品的特約廠商，讓市民能在日常生活中使用市民卡響應減碳活動。

市長張善政說，等到碳帳戶及環保綠點的觀念作法越來越普及以後，應該要有一個更通用的工具，市民卡就是一個非常好的選項。