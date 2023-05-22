田麗為呈現被殺死的富婆，從影生涯第一次嘗試頭部翻模。（群之噰傳播提供）

公視律政職人劇《最佳利益》2、3季開播後熱度持續攀升，上周六播出田麗、張睿家、石知田主演的「富豪殺妻案」，故事內容竟與近日熱論時事「台中5億墜樓迷案」有驚人巧合，網頻驚嘆「編劇神預測」、「排播撞時事太巧了吧」！

該集收視高點落在天心發現田麗與張睿家合演的「老少配」一案偵查結束後，原來背後全是小鮮肉老公「殺妻奪產」的詭計，自己竟也不自覺掉入對方設的陷阱，實質成為「幫兇」的橋段。劇中張睿家受盡富婆老婆田麗的身心虐待，在殺害妻子後將罪責陷害於繼子石知田身上，不僅成功全身而退，更獲得龐大遺產，最終張睿家還反致謝天心「如果沒有妳，我就不會有今天」，讓天心氣得啞口無言。

天心（左）在富豪殺妻案中意外成幫兇，温昇豪暖送安慰。（群之噰傳播提供）

該單元故事開端為禾慶集團創辦人謝碧香（田麗 飾）遭人殺害陳屍於家中，小她20歲的再婚年輕丈夫歐晉軒（張睿家 飾）被列為嫌疑人，方箏接下此案為歐晉軒辯護，並在事發家中發現檢方疏忽的關鍵證據，此證據指向謝碧香的失聰兒謝振霖（石知田 飾），最後方箏成功幫歐晉軒打贏官司，事後卻發現都是歐晉軒的陰謀，方箏氣自己在無意間成了幫兇，難得向前夫趙立廷吐露心聲，展現脆弱一面，自責自己成幫兇讓真正的兇手逍遙法外，趙立廷反勸方箏放過自己，表示她不過是做了律師該做的事罷了，此番寬慰言語讓方箏不再鑽牛角尖，兩人的關係也有了好轉跡象。網友紛紛喊「求復合」、「盼神鵰俠侶重出江湖」。

田麗第一次嘗試頭部翻模，圖為翻模前後對比。（群之噰傳播提供）

田麗此次客串《最佳利益2》飾演被殺死的富婆，因需要呈現死亡腦袋被重擊的傷勢狀況，使用翻模特效做出血肉模糊的恐怖景象，這是田麗從影生涯第一次嘗試頭部翻模，對此她感到很新鮮，不過過程可不容易，雖然鼻子跟嘴巴有留洞口可以呼吸幾小時，但還是非常悶，所幸等待數小時石膏乾了脫模後，呈現出來的效果非常好，「第一次體驗翻模覺得很有趣，是一個很特別的體驗，過程很辛苦、很熱，整個封起來也不好呼吸，不過為了屍體的效果好也很認真地去完成」。

飾演田麗嫩尪的張睿家也對她敬業表現很讚賞，透露她頂著特殊化妝好幾個小時，也面不改色，總是笑臉迎人，無時無刻散發出美魔女的魅力，能完全感受女王的氣場，是非常難忘的合作經驗。而為了演出歐晉軒這個角色，張睿家參考了《分裂》和《小丑》這兩部電影，為了就是要呈現歐晉軒前後期超反差的大幅度轉變，「像是《分裂》的男主角在情緒上的瞬間轉換，還有人格分裂的特質，我自己在家有揣摩這些小細節在歐晉軒這角色上；另外《小丑》這電影當然是經典詭異的笑容，我自己也對著鏡子練習，試著找出歐晉軒後期比較變態扭曲的笑容」。

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