畢書盡（Bii）出道13年獲大批歌迷支持，未料近期有網友發現一名男子在街頭擺放大字報，上面寫著對Bii各項控訴，Bii今反駁不實指控，透過助理發聲明表示：「請君子自重，切勿惡意散佈或不實評論，如果有損及個人名譽之行為，將保留法律追訴權。」坦言出道前與對方曾有過幾面之緣，之後再沒交集。

令人意外的是，Bii今並非透過所屬老鷹音樂發出聲明，而是委由他另外聘請的蔡姓特助回應，不免令人好期他與老鷹音樂13年合作關係是否生變？對此，蔡姓特助不置可否，僅說：「現在仍不方便回應，但過陣子一定會給你們一個回應，謝謝。」老鷹音樂則表示目前與Bii仍有合約關係，至於Bii今遭控訴一事，老鷹音樂則說報導內容應是Bii剛來台時由爸爸安排的，當時未與老鷹有所關係，因此不方便回應。

畢書盡當年經由父親友人介紹，因緣際會來台與李亞明簽約，李亞明將他從當年語言不通的新人，一手推上歌壇小天王位置，再造恩情難以抺滅，Bii也將李亞明視為父親，曾在受訪時說「我想把他當成親生父親」，可見2人感情深厚。據傳聞，李亞明近年歲數增長萌生退休之意，Bii結婚生女後也有自立門戶打算，雙方近期將結束合作、工作上各有規劃。