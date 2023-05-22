im.B詐騙案燒到綠委陳歐珀及綠營大咖，國民黨立委王鴻薇今(22日)爆料指出，立法院前院長蘇嘉全擔任總統府祕書長時，曾受邀與im.B主嫌曾國緯等餐敘。媒體人黃揚明指出，2020年8月2日，蘇嘉全姪子、時任民進黨立委蘇震清捲入立委收賄案被羈押禁見，蘇嘉全也突然發出聲明請辭自清，因此這場餐會日期的8月5日，蘇嘉全已非總統府祕書長。他也直言，時任警政署長陳家欽若和一位通緝犯同桌餐敘、實在難堪至極。

「提醒大家一下。」黃揚明今(22日)在臉書發文提到，2020年8月2日，時任立委蘇震清捲入立委收賄案被羈押禁見，蘇嘉全突然發出聲明請辭自清，因此這場餐會日期的2020年8月5日，蘇嘉全已非總統府祕書長。這是邀請函，因此應是在蘇嘉全還未請辭時發出，職稱就都會以當時的職稱稱呼，至於這場餐會到底有沒有辦成？蘇嘉全有沒有出席？就有待王鴻薇進一步舉證了。

2020年5月20日，接任總統府秘書長，同年8月2日因姪子蘇震清涉及貪污被羈押禁見，而宣布請辭，隔日總統府宣布由李大維接任。

黃揚明表示，之前許多曾國緯與綠營人物的合照，都是在洪三雄的基金會，因此這場餐會應該也是類似的場合。當時擔任警政署長的陳家欽，若和一位通緝犯同桌餐敘、甚至合影的話，就實在難堪至極。另外，陳正修目前並不在im.B詐騙案的主嫌名單內，因此打他真的是打歪了。

台北市議員顏若芳今在北市議會質詢，秀出台北市長蔣萬安與im.B詐騙案嫌疑人陳正修合照，要求蔣對受詐騙民眾道歉，詢問是否要辭職以示清白？蔣萬安僅強調，民眾在選舉期間要求合照他不可能拒絕，也不會一一詢問對方身分，真的不認識陳正修。