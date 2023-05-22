天心在《最佳利益》2、3季飾演王牌律師方箏，處理各式棘手法律案件，揭發種種人性複雜面和灰色地帶，在最新的酒駕車禍案裡，她意外發現自己的法學教授張秀敏（楊貴媚 飾）蓄意傷人還動用私刑，難得展現崩潰和柔軟的一面。面對酒駕肇事者撞死自己兒子卻還不知悔改，楊貴媚劇中雖是個法律人卻也不惜弄髒自己的手，更飆出金句「『我們應該給犯罪者一次機會』，只有事不關己的人，才會說出這麼漂亮的話」，呈現受害家屬心理與是非道德間的複雜情緒，讓網友直呼是「法律跟人性的交戰」。

在「知法犯法」的人性矛盾中，楊貴媚表示，雖然這個角色是一名法學教授，但她同時也是一名母親，所以面對酒駕撞死兒子、肇事者卻沒有悔意不知檢討的情況下，即使是法學教授也難忍，當張秀敏決定要「動私刑」時，其實她就已經對自己的專業有動搖甚至懷疑了。

劇中面對肇事者李玉璽躺在病床上，楊貴媚將毛巾塞進他口中欲置他於死地，楊貴媚形容，這個決心已經很堅決，下手時雖然她做了一個裁決者，然而這個肇事者也是一個母親生的孩子，所以站在母親的立場，楊貴媚也表達自己很心痛：「所謂心痛是覺得為何這個肇事者沒有悔意，你的母親把你生下來，養這麼大，長這麼好，你怎麼可以做這樣的事，同時也是為肇事者母親感到不平難受吧，為肇事者的母親失去一個孩子而難受」，直言當下拍攝時，心情真的是相當複雜。而她精湛演技也讓網友直呼「貴媚姐演得太好了」、「僥倖才是最大的毒」。

飾演性格狂妄富少的李玉璽表示，這是第一次接到反派角色，他直言不太能理解為何要做這樣的事，自認是個算有禮貌的人，所以不太能掌握狂妄富家子弟的性格，也不懂為何許進源沒有罪惡感也不覺得自己做錯，因此除了上網看了很多相關影片之外也和導演聊了許多。他雖然18歲就考取駕照，但一直以來都沒有在開車，所以一確定演出，就馬上開始練車，笑說感謝這次機會，讓他現在會開車通勤。

李玉璽和楊貴媚在病房的對手戲，楊貴媚面對重傷躺在病床上無法動彈的李玉璽，含淚塞毛巾到他口中置之死地，演技爆發也讓網友入戲直呼恐怖，李玉璽回憶拍攝過程也表示當下真的很害怕，「在那當下媚姐在我耳邊用很溫柔的聲音講話，同時塞毛巾到我嘴裡，真的是讓我非常害怕，那個害怕讓我也完全帶入角色狀態裡面，那種不想死又無力的掙扎讓我印象很深刻」。他跟楊貴媚因為實境節目熟識之後關係就一直很好，不過這是兩人首次在戲劇上有合作，在醫院口中被塞毛巾滅口時，他搞笑說有一度擔心牙齒會不會被塞到斷掉。

《最佳利益2-決戰利益》下週故事將揭露更多余芝綺（陳庭妮 飾）捲入的財務造假詐欺案，始終毫無突破口的挪用公款事件終於出現新發展，方箏再到看守所與芝綺商議，決定讓起訴的關鍵證物，即那份芝綺從未經手的金流文件回到它該去的地方，發揮其「擾敵」作用。栽贓芝綺的主使人將一一現身，是否和哥哥余照新（邱凱偉 飾）有關也將揭曉。此外，頂冠洗錢疑雲也有新發展，許孟雄遭人棄屍後，檢方搜查相關事證發現現場留有方箏的耳環，方箏因而遭到羈押，趙立廷和姜智騫為救方箏，不畏危險循線找許孟雄的弟弟許仲雄，想透過他證實方箏離開前許孟雄還活著的證據，這集更加入林辰唏飾演幕後藏鏡人派出的殺手，讓温昇豪飾演的趙立廷深陷危險之中。

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