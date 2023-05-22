台南市蘇姓男子21日結婚，20日先約朋友到安南區一家民宿內包棟開單身派對，隔日凌晨5時許，竟藉酒意裸上身潛入隔壁棟，對著2名正熟睡女房客襲胸、打手槍，其中1女驚醒叫喊，才嚇跑他，警方21日找到當事人，發現準新郎竟是名醫師，蘇男推稱喝醉全忘記，21日中午還先完婚才到案。警依照乘機猥褻與侵入住宅罪將他函送法辦。

此案被害人22日在網路「低卡」發文才曝光，被害人稱為「極噁心的住宿事件」，陳述她們4個閨蜜到台南旅遊，住在安南區北汕尾一家高檔民宿內，該民宿共有3棟，附游泳池，她們4女共住1棟。

4女當晚小酌後，直到21日凌晨3時許才上床睡覺，其中1女卻在5時30分先感覺左胸遭碰觸搖晃，卻因半夢半醒之間，以為做惡夢不以為意，繼續睡覺，數分鐘後聽見開門聲，她睜眼才看到1名陌生男子從落地窗離開。

另1名女子則是在睡覺時感覺床鋪正在搖晃，驚醒發現有1名陌生裸體男子正在面前5公分露出生殖器「打手槍」，嚇得放聲尖叫，對方才從陽台跑走。

兩女趕緊報案，警方到現場採證，一時還搞不清楚嫌犯，經過事後調閱監視器，才發現民宿另1棟的26歲旅客蘇男涉嫌重大。

警方21日下午找來蘇男調查，發現他身分竟是醫師，他表示因21日結婚，前一天找朋友到民宿開單身派對，當晚喝的爛醉，全部忘記所作所為。蘇男在前往警局製作筆錄前，21日中午已先完成婚禮。

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