印度總理莫迪抵達巴布亞紐幾內亞訪問，並與巴紐總理馬拉普（James Marape）和地區其他國家領導人出席了22日在那裡舉行的「印太島嶼合作論壇」（Forum for India-Pacific Islands Cooperation，FIPIC）。分析人士說，在美日印澳「四方安全對話」（Quad）機制當中，印度在抗衡中國大陸在南太地區影響力的努力當中具有一些獨特優勢。

莫迪在21日晚上抵達巴紐首都莫士比港（Port Moresby），由巴國總理馬拉普親自到機場迎接。馬拉普對莫迪的高規格接待，成為《印度斯坦時報》、《印度時報》等印媒的關注焦點。報導稱，巴國一般不會在日落之後舉行典禮迎接任何賓客，但莫迪不僅有禮炮、儀隊、紅毯迎接，馬拉普更彎腰碰觸了莫迪的腿。

法新社指出，莫迪此行是第一次有印度總理造訪巴布亞紐幾內亞。近年中國大陸在太平洋島國大量投資、擴張影響力，印度對此感到警戒，因此尋求強化與該區域的關係。自2020年開始，印中邊境衝突再起，導致雙方關係惡化。

在22日的「印太島嶼合作論壇」上，莫迪表示致力於印太地區的自由、開放和包容，並向14國領導人承諾印度將是這些太平洋島國經濟發展的可靠合作夥伴。

莫迪對出席論壇的島國領導人們說，「毫無疑問，我們願意分享我們在數位技術、太空技術、衛生安全、食品安全、氣候變化和環境保護等領域的能力和經驗。」他還說，美日印澳領導人在日本廣島出席Quad峰會時，一致同意與太平洋島國合作。

澳洲洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）太平洋島國項目研究員索拉（Mihai Sora）告訴法新社說：「隨著印度在Quad的角色日益顯著，它逐漸成為國際舞台上的一個印太強國，它也希望被這麼看待。」

澳洲戰略分析所資深研究員波根（Anthony Bergin）最近撰文說，與美國、澳洲、日本相比，印度在一些領域更有能力、更適合在南太平洋地區與中國大陸競爭。他說，在鄉村經濟、廉價但可靠又耐用的技術、廉價藥材和醫療、可再生能源系統以及大專教育等領域，印度一直是領頭者，而且培訓了許多能適合在艱苦環境中工作的人員。

波根說，因為這些因素，印度是Quad四國當中唯一能在太平洋島國注重的一些領域與中國大陸有效競爭的國家。