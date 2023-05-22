柯文哲參拜文昌帝君時，發現有會考生祈福用的准考證影本，仔細觀察一番。（崔正綱攝）

民眾黨主席、總統參選人柯文哲今日下午前往高雄三民區百年大廟玉皇宮，也是他520宣示競選總統後，首場宮廟參拜。柯文哲向統御仙界如「總統」的玉皇大帝等神明進行參拜、點光明燈，祈求總統選舉能平安順利，並與本命太歲合影。全程相當低調，未回應媒體詢問國民黨總統參選人侯友宜九二共識不表態問題，當柯文哲離去時，現場熱情支持者大喊「柯總統，我愛你」。

柯文哲（前左3）與競選團隊、廟方人員合影。（崔正綱攝）

今日下午4時20分許，柯文哲與競選團隊提前來到玉皇宮，向玉皇大帝捻香參拜，隨後與玉皇宮張副主委至會客室會晤近半小時，離開會客室就遭媒體詢問日前侯友宜未表態是否支持九二共識，柯文哲僅苦笑回應，不發一語。

柯文哲與本命太歲（左）合影。（崔正綱攝）

隨後跟隨廟方人員參拜文昌帝君，途中經過一個從大陸來台30年、用雞血石雕刻的廟宇，內含八仙過海，精緻的石雕也令柯文哲駐足仔細欣賞，在參拜文昌帝君，見到了會考學生祈福的准考證影本，卻被媒體詢問當年聯考成績，他大笑回應。

柯文哲再隨廟方人員引導，前往參拜太歲神星君，並找到與其相對應的太歲，合影留念，柯文哲再回到玉皇宮大門，一同與黨員、廟方人員、支持者合照，隨即準備搭車離去，上車前夕，有熱情支持者直喊「柯總統我愛你」、「柯文哲加油」，全程停留了約1小時。

民眾黨中央委員林富男指出，第一站520淡水宣示競選總統，不斷提醒他，無論如何不能「重北輕南」，要平衡發展，520後第一站宮廟參拜，就選在高雄玉皇宮。

林富男指出，柯的施政方法是「聯合政府、團結台灣」，是不分黨派，是人才就會廣納為民工作，只要誠實、不貪污；許多人提及藍白合，但絕對不是融合的合，而是兩黨有合作的空間，並非像下架民進黨，這樣台灣就永遠陷入藍綠對決的泥淖中。

此外，兩岸議題中，柯不主張統獨，他追求兩岸和平，並主張「台灣自主」，要全台人民共同自主台灣前景。