臉書的母公司Meta 遭到歐盟判定「違反用戶隱私」，處以破紀錄的13億美元罰款，並勒命在10 月之前，停止再回傳歐洲用戶資料回美國總部。這判決可能將嚴重影響臉書的運作。

美聯社報導，歐盟相當重視用戶個人資料的保護，2021年，亞馬遜公司因為洩漏個資被罰7.46億美元；如今Meta的罰款幾乎是亞馬遜舊紀錄的2倍。Meta先前表示，此舉可能會結束歐洲用戶的服務。他們決定上訴，並要求法院立即暫停處份。

Meta 全球事務總裁卡林格(Nick Clegg)和首席法務長紐斯蒂德(Jennifer Newstead)發表聲明稱：「這一判決有問題也不合理，並且樹立一危險的判例，對之後的資訊傳播產業很不利。

此一事件凸顯了華盛頓和布魯塞爾之間的觀念衝突，歐洲對數位隱私的看法是嚴格的，而美國則相對寬鬆。事實上，美國現在缺乏聯邦隱私法。歐盟則一直是嚴守著各數位平台，必須嚴格地監管並保護用戶的個人資料。

Meta 在其最新的損益報告中警告，如果法律對其不利，將被迫停止在歐洲的服務，「這將對我們的業務、財務狀況和營運都有重大的不利影響。」

如果Meta被迫停止跨大西洋傳輸用戶資訊，那他們可能不轉移自己的資料庫在所位置。根據Meta網站，他們有21個資料庫中心，其中 17 個在美國，另外三個位於歐洲國家丹麥、愛爾蘭和瑞典。亞洲據點在新加坡。