三星鄉長李志鏞收回扣涉貪 不滿遭羈押禁見抗告被駁回 20:452023/05/22 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣三星鄉長李志鏞遭羈押禁見。（本報資料照片，李忠一攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣三星鄉公所2019年舉辦安農溪落羽松點燈、年節布置活動，疑似圖利廠商收受回扣，鄉長李志鏞遭檢方聲押獲准，李不服提抗告，台灣高等法院認定他犯罪嫌疑重大，有事實足認有勾串共犯或證人之虞，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，且有相當理由足認有逃亡之虞，駁回他的抗告確定。 檢方追查發現鄉公所2019、2020年間有多起標案疑似洩漏標案內容給特定廠商及收受回扣等，經前往李志鏞住家及鄉公所搜索後，聲請羈押，宜蘭地方法院裁定將李男羈押，高院駁回抗告確定。 #李志鏞 #鄉長 #確定 #鄉公所 #抗告 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。