宜蘭縣三星鄉公所2019年舉辦安農溪落羽松點燈、年節布置活動，疑似圖利廠商收受回扣，鄉長李志鏞遭檢方聲押獲准，李不服提抗告，台灣高等法院認定他犯罪嫌疑重大，有事實足認有勾串共犯或證人之虞，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，且有相當理由足認有逃亡之虞，駁回他的抗告確定。

檢方追查發現鄉公所2019、2020年間有多起標案疑似洩漏標案內容給特定廠商及收受回扣等，經前往李志鏞住家及鄉公所搜索後，聲請羈押，宜蘭地方法院裁定將李男羈押，高院駁回抗告確定。