新北數位轉型供應服務商招募開跑！經發局今年延續辦理「新北市引領數位轉型應用計畫」，協助製造業者善用數位科技，發展創新商業模式。自即日起至2023年6月5日開放受理供應服務廠商申請，歡迎踴躍投件，共創嶄新商機。

經發局長何怡明表示，隨著新冠疫情趨緩，經濟成長再次成為大眾關注的重心，許多國家已將產業發展的重點聚焦於數位轉型與永續發展。新北市政府自2022年起推動「新北市引領數位轉型應用計畫」，遴選供應服務商提供各類型數位轉型資源及新北專屬優惠方案，鼓勵製造業者加速數位轉型進程，今年將持續針對製造業提供媒合及軟硬體解決方案，盼提升製造業數位化程度與營運能力，加速智慧運用領域深化。

透過「新北市引領數位轉型應用計畫」，供應服務廠商將依據製造業者的條件和需求，協助導入數據工具或解決方案，達到降低成本、改善營運效率及優化產品製程等目標，甚至利用數位轉型優勢結合ESG、CSR等永續議題，引進資源監控、碳排分析及智慧能源等應用。對於供應服務商而言，藉由計畫的媒合機制不僅開發更多潛在廠商，成功協助製造業者數位轉型，更有助於建立供需雙方企業品牌形象，進一步擴大潛在商機。

經發局提醒，新北數位轉型供應服務商招募將於2023年6月5日截止，申請資格須有合法公司登記，並具經營顧問服務、資訊服務、軟體銷售、系統整合及相關之營業項目與實績。更多詳細訊息請至經發局官網查詢，或電洽委辦窗口（02）2598-7495分機111，顏小姐。